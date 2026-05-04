El Gobierno actualizó el régimen de armas con cambios en control y registración

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el régimen de armas en Argentina, con el objetivo de actualizar los criterios vinculados al control, la tenencia y el uso de estos elementos.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 306/2026 y abarca distintos aspectos de la normativa vigente sobre armas y materiales afines.

Según se informó, los cambios alcanzan la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429 e incluyen nuevas disposiciones sobre clasificación, condiciones de acceso y portación, así como procedimientos vinculados a la transferencia y sucesión de armas.

Desde el Ejecutivo señalaron que las modificaciones buscan adecuar el marco regulatorio a las condiciones actuales, en línea con criterios constitucionales y con el principio de razonabilidad en las restricciones.

Nuevas definiciones y materiales prohibidos

Entre los puntos centrales del decreto se encuentra la actualización del listado de elementos considerados de uso prohibido. En este apartado se incluyen determinados tipos de escopetas de menor longitud, dispositivos que permiten transformar armas semiautomáticas en automáticas y armas disimuladas en objetos de uso cotidiano.

También se incorporan restricciones sobre ciertos tipos de municiones, como aquellas con capacidad de generar mayor daño, proyectiles perforantes o explosivos, y elementos incendiarios, salvo excepciones específicas como su utilización en el ámbito agrícola.

Además, se contemplan dentro de esta categoría distintos materiales químicos de efectos letales y dispositivos electrónicos diseñados con ese fin, ampliando el alcance de la normativa vigente.

Armamento.

Cambios en clasificación y registración

El decreto también redefine la categoría de armas de uso civil condicional, incorporando nuevos elementos que no estaban contemplados previamente. Entre ellos se incluyen accesorios como supresores de sonido y miras nocturnas diseñadas para mejorar la precisión en condiciones de baja visibilidad.

Otro de los aspectos relevantes es la modificación en los procedimientos de registración de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán realizar el trámite ante el organismo correspondiente acreditando el vínculo familiar, sin necesidad de contar previamente con una declaratoria judicial.

Desde el Gobierno indicaron que esta medida apunta a agilizar los procesos administrativos y mantener la trazabilidad del material registrado, sin que ello implique el reconocimiento de derechos de propiedad más allá de la tenencia.