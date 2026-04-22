Allanamiento en Bajada Grande: el detalle de las armas, municiones y droga secuestrada

Allanamiento en Bajada Grande derivó en un importante secuestro de armas, municiones y droga en una vivienda de Paraná, donde además fue detenido un hombre mayor de edad en el marco de una investigación judicial iniciada tiempo atrás.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles por la mañana en un domicilio ubicado sobre calle Estrada, en barrio Bajada Grande, con la participación de distintas divisiones de la Policía de Entre Ríos y el grupo especial GIA.

La medida se enmarcó en una causa iniciada hace aproximadamente un año y medio, vinculada a un hecho de abuso de arma ocurrido en 2024, donde una persona resultó gravemente herida.

Investigación y despliegue policial

El jefe de la División Homicidios, Miguel de la Valle, explicó que durante este tiempo se desarrollaron diversas tareas investigativas que permitieron avanzar sobre el caso hasta concretar el allanamiento.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, indicó a Elonce que el operativo fue el resultado de un seguimiento sostenido y un trabajo de recopilación de información que permitió localizar el inmueble.

Además, señaló que se presume que la vivienda era utilizada como resguardo de armas, por lo que el procedimiento permitió retirar de circulación armamento que podría estar vinculado a otros hechos delictivos.

Armas, municiones y droga secuestrada

Durante el allanamiento se secuestró una escopeta calibre 12/70, una pistola calibre .32 con cargador y cartuchos, una pistola 9 mm marca Taurus con dos cargadores y 24 municiones, y otra pistola 9 mm tipo Hi Power con cargador completo.

También se incautó un arma de fabricación casera, un chaleco balístico, más de 200 cartuchos de distintos calibres y una caja con 40 municiones calibre .380, además de cargadores y otros elementos vinculados a la causa.

En cuanto a estupefacientes, se hallaron 414,3 gramos de cocaína compactada y dos balanzas de precisión, lo que refuerza la hipótesis de actividades ilícitas en el lugar.

Detenido y avance de la causa

Como resultado del procedimiento, fue detenido el propietario de la vivienda, un hombre de apellido Granada, quien quedó imputado por tenencia ilegal de armas de guerra e infracción a la Ley 23.737.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar la posible vinculación de los elementos secuestrados con otros hechos delictivos en la zona.

El operativo representó un avance en la investigación y permitió desarticular un punto que, según las autoridades, podría haber sido utilizado para el almacenamiento de armamento y droga en la ciudad.