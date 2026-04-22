Operativo en Bajada Grande: hallaron un arsenal en una vivienda y medio kilo de cocaína

Un importante operativo policial se desarrolló este miércoles por la mañana en Bajada Grande, en la ciudad de Paraná, donde personal de distintas divisiones allanó una vivienda ubicada sobre calle Estrada. La medida judicial se enmarcó en una investigación iniciada por un hecho ocurrido hace aproximadamente un año y medio.

Durante el procedimiento fue detenida una persona mayor de edad y se secuestraron armas de fuego, municiones, medio kilo de cocaína y otros elementos de interés para la causa.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó a Elonce que el operativo surgió de una pesquisa de larga data.

Qué encontraron en la vivienda

“Se halló al momento un elemento de protección balística, un chaleco, tres pistolas, de las cuales dos son nueve milímetros y una calibre 25”, detalló González al brindar precisiones sobre el resultado inicial del allanamiento.

El funcionario agregó que también fueron secuestradas “distinta cartuchería, una escopeta 12-70, una tumbera” y una balanza de precisión.

Además, indicó que en el domicilio apareció “un envoltorio que se presume que es una sustancia prohibida”, que tras el trabajo en el lugar de Policía Científica y Drogas Peligrosas se confirmó que era cocaína.

Operativo en Bajada Grande. Foto: Elonce.

La investigación previa

González explicó que la ubicación fue detectada tras un seguimiento sostenido. “Es un trabajo de mucho tiempo en la recopilación de información, la investigación y hoy ha sido la culminación de este trabajo”, sostuvo.

También señaló que se presume que el inmueble era utilizado como resguardo de armas. “Se ha podido desarticular lo que presumimos que es alguien que hace de aguantadero de estos elementos”, afirmó.

El jefe policial destacó que el secuestro permite retirar de circulación armamento que podría estar vinculado a otros episodios delictivos.

Claudio González y Miguel de la Valle. Foto: Elonce.

Qué hecho originó la causa

El jefe de la División Homicidios, Miguel de la Valle, indicó a Elonce que la causa comenzó por “un hecho de abuso de arma donde resultó una persona lesionada con una lesión grave”.

Según explicó, durante todo este tiempo se realizaron distintos procedimientos y tareas investigativas para avanzar sobre el caso.

“Sabíamos que en este domicilio podía encontrarse el arma de fuego utilizada en ese hecho, como también otras armas que podían ser utilizadas en distintos abusos de armas”, señaló.

Qué ocurrirá ahora

De la Valle remarcó que el operativo arrojó “resultados favorables para lo que es la investigación”.

También confirmó que las armas secuestradas serán sometidas a pericias para determinar si fueron utilizadas en la causa original o en otros hechos registrados en la zona de Bajada Grande.