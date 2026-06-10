Investigación por usura y amenazas: detuvieron a presunto prestamista y secuestraron DNI y tarjetas

Un operativo policial que se desarrolló en Concordia, constó de allanamientos en el marco de una investigación por usura y amenazas, donde fueron secuestradas tarjetas de débito, documentos nacionales de identidad, dinero en efectivo y documentación vinculada al otorgamiento de préstamos informales. Además, un hombre de 37 años fue trasladado a dependencias policiales para su identificación.

Los procedimientos se realizaron durante la tarde del martes 9 de junio, cuando personal de Comisaría Primera cumplió de manera simultánea dos órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Rafael Ledesma. La investigación se encontraba vinculada a una causa por presunta usura y amenazas.

La denuncia había sido presentada por una pareja domiciliada en el barrio Ex Aero Club, de Concordia, quien aseguró haber contraído préstamos informales con personas conocidas por los apodos de “Guti” y “Gula”. Según manifestaron, tras recibir el dinero y efectuar pagos parciales, los montos exigidos por los prestamistas crecían de manera desproporcionada y superaban ampliamente las sumas originalmente acordadas.

Denuncias por cobros abusivos y amenazas

De acuerdo con la presentación judicial, las víctimas también denunciaron que eran objeto de amenazas y presiones para cumplir con los pagos. Incluso, señalaron que, en caso de incumplimiento, los acusados se apoderaban ilegítimamente de muebles y otros bienes pertenecientes a los deudores.

Los allanamientos se concretaron en viviendas ubicadas en las inmediaciones de las calles Ituzaingó y Zorraquín, y Chile y Zorraquín. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares, 300 dólares estadounidenses y 1.870.000 pesos argentinos.

Asimismo, por disposición del fiscal Mario Figueroa, un hombre de 37 años conocido como “Gula” fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia, Sección Antecedentes Personales, para su correcta identificación.

Hallaron tarjetas y documentos de terceros

En uno de los domicilios allanados, la Policía encontró 18 tarjetas de débito bancarias y nueve documentos nacionales de identidad pertenecientes a distintas personas que no guardaban relación con el lugar inspeccionado.

Además, se secuestró un tarjetero de cuerina, un ticket de cajero automático con movimientos bancarios y diversa documentación con anotaciones presuntamente vinculadas al otorgamiento y cobro de préstamos. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán incorporados a la causa que busca determinar la existencia de maniobras de usura y amenazas.