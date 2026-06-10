Condenaron a seis años de prisión a un joven por abuso sexual, pero se fugó antes de quedar detenido

El condenado recibió una pena de seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. Debía ser trasladado a una unidad penal, pero se fugó antes de quedar detenido.
Un joven de 22 años condenado a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal permanece prófugo de la Justicia luego de haberse fugado antes de ser trasladado a una unidad penal para comenzar a cumplir la pena impuesta por los Tribunales de Concordia.
La sentencia fue dictada por el vocal Pablo Garrera Allende en el marco de un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa y con el consentimiento de la víctima. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Evelina Espinosa, quien reunió las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad del imputado en el hecho.
El condenado fue identificado como Néstor Armando Rondán, quien desde su fuga es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.
El hecho por el que fue condenado
El abuso ocurrió el 4 de agosto de 2024, alrededor de las 7 de la mañana, cuando la víctima y el acusado, que mantenían una relación de amistad, regresaban de una fiesta realizada en la localidad de General Campos con destino a Estación Yeruá.
De acuerdo con la investigación judicial, durante el trayecto el joven golpeó a la adolescente y posteriormente abusó sexualmente de ella.
La fiscal Espinosa logró acreditar los hechos mediante distintas pruebas incorporadas al expediente, lo que permitió alcanzar la condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
Allanamientos y búsqueda
Tras conocerse la sentencia, Rondán debía ser trasladado a una unidad penal para comenzar a cumplir la pena. Sin embargo, un día antes de que se concretara esa medida se fugó y desde entonces permanece prófugo.
Durante el último fin de semana se realizaron allanamientos en zonas de Estancia Grande y Estación Yeruá, donde existían indicios de que podría encontrarse oculto.
No obstante, los procedimientos no permitieron localizarlo y la búsqueda continúa. Fuentes ligadas a la investigación señalaron que cualquier información que contribuya a determinar su paradero podría resultar clave para concretar su captura y garantizar el cumplimiento de la condena impuesta por la Justicia. (Concordia Policiales)