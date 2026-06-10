Regresaban de una despedida familiar y murieron: quiénes eran las cuatro víctimas del choque en Ruta 12

Quiénes eran las víctimas del fatal choque en la Ruta 12.

El viaje de la familia a Paraguay y un final trágico quedó marcado por el fatal choque que conmocionó a dos países. Cuatro integrantes de una familia paraguaya, son las víctimas que murieron este lunes por la tarde, en un choque múltiple ocurrido en la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en territorio bonaerense, cuando regresaban de visitar a un familiar gravemente enfermo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30, en el kilómetro 99 de la autovía. Las condiciones climáticas eran adversas debido a las lluvias que afectaban la zona y complicaban la circulación en uno de los tramos más transitados del corredor vial.

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, una camioneta Nissan X-Trail blanca perdió el control, derrapó y cruzó hacia el carril contrario. Allí impactó de frente contra un Renault Sandero gris en el que viajaba la familia paraguaya. Un tercer vehículo, una camioneta BAIC BJ30E negra, también resultó involucrado al recibir un golpe en su parte trasera izquierda.

Las víctimas de la tragedia

La violencia del impacto destruyó prácticamente por completo el Renault Sandero, que terminó montado sobre un guardarrail. Como consecuencia del choque, fallecieron cuatro de los cinco ocupantes del vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Marcelino Sánchez Pereira, de 42 años, y César Sánchez Pereira, de 33; su madre, Rosalía Pereira Cáceres, de 67 años; y Nicolás Sánchez Torres, de apenas 3 años, hijo de César.

La única sobreviviente del automóvil fue Mari Carmen Torres, de 30 años, madre del niño fallecido. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde permanecía internada en terapia intensiva. Familiares indicaron que se encontraba estable, aunque en estado delicado. “Está luchando por su vida”, señalaron allegados.

Una despedida que terminó en tragedia

La familia había viajado a Paraguay durante el fin de semana para visitar al padre de los hermanos Sánchez Pereira, exesposo de Rosalía y abuelo de Nicolás, quien atravesaba graves problemas de salud.

Según trascendió, aquel encuentro representó una despedida familiar. Tras emprender el regreso hacia la Argentina y cruzar el complejo Zárate-Brazo Largo, continuaron viaje bajo una intensa lluvia que reducía la visibilidad y aumentaba el riesgo en la ruta.

Los hermanos habían nacido en Paraguay, en la localidad de Natalio, departamento de Itapúa, cerca de la frontera con Misiones. Sin embargo, desde hacía años residían en el conurbano bonaerense. Marcelino vivía en Ciudad Evita y era padre de dos adolescentes. César, junto a su esposa, su hijo y su madre, residía en Lanús. Ambos trabajaban en el rubro de la construcción.

Dolor en la comunidad

La noticia provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad paraguaya radicada en Argentina.

Este martes por la tarde se celebró una misa en la capilla Virgen del Milagro de Caacupé, ubicada en Ciudad Evita, donde vecinos y allegados se reunieron para despedir a las víctimas y acompañar a sus seres queridos, publicó Clarín.

El fallecimiento del pequeño Nicolás también generó un fuerte impacto en el ámbito educativo. El niño asistía al nivel inicial del Instituto Proyección XXI de Bernal, donde las autoridades decretaron duelo institucional y suspendieron las clases.

“En este momento de tanto pesar, abrazamos fuertemente a la familia, a sus compañeros y docentes, acompañándolos en el dolor. Su recuerdo, y su sonrisa quedará por siempre en las aulas de nuestra escuela y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él”, expresaron desde la institución.

La marca que dejó la Nissan al cruzarse de carril.

La investigación del choque

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Campana, efectivos de Seguridad Vial y personal de Gendarmería Nacional, que intervino en las actuaciones iniciales. El tránsito permaneció totalmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias, el retiro de los cuerpos y la limpieza de la calzada.

Por su parte, las dos personas que viajaban en la Nissan X-Trail también sufrieron lesiones y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 3 de Campana, que intenta determinar con precisión las circunstancias que derivaron en la tragedia.

El trabajo de los bomberos para auxiliar a los heridos en la Nissan X-Trail.

Mientras tanto, el dolor por la pérdida de cuatro integrantes de una misma familia continúa golpeando a quienes aún intentan comprender cómo un viaje para despedir a un ser querido terminó convirtiéndose en una tragedia irreversible.