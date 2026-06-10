Muerte de una mujer en Concordia: tras la autopsia, liberaron a su pareja

La muerte de una mujer en Concordia ocurrida este miércoles en una vivienda de calle Misiones, en el Barrio Nebel, generó una intensa investigación por parte de la Policía de Entre Ríos y del Ministerio Público Fiscal debido a las dudas iniciales sobre las causas del deceso.

De acuerdo con la información recabada en las primeras horas de la investigación, la pareja de la víctima había compartido la noche con ella y posteriormente se retiró del domicilio alrededor de las 3.30 de la madrugada, según su propia declaración. Más tarde fue quien realizó la denuncia del fallecimiento ante las autoridades.

Esa circunstancia motivó que el hombre quedara detenido de manera preventiva mientras avanzaban las pericias y se aguardaban los resultados de la autopsia.

Los resultados preliminares de la autopsia

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los profesionales encargados de examinar el cuerpo no encontraron signos compatibles con violencia física o lesiones traumáticas que pudieran vincularse con una agresión.

Sin embargo, durante el análisis forense se detectó un sangrado en la zona del estómago, un elemento que podría estar relacionado con alguna afección o complicación de origen digestivo. No obstante, los especialistas aclararon que será necesario profundizar los estudios para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Para ello, se dispuso el envío de muestras biológicas a laboratorios especializados en la ciudad de Paraná, donde se realizarán exámenes complementarios que permitirán contar con mayores certezas respecto de las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer.

La causa continúa abierta

Tras conocerse las conclusiones preliminares de la autopsia, la Justicia resolvió disponer la liberación del hombre que había sido detenido durante las primeras etapas de la investigación.

No obstante, las autoridades judiciales aclararon que continuará supeditado a la causa mientras se incorporan los resultados de los estudios complementarios y se completan las diligencias previstas por los investigadores.

De esta manera, el expediente sigue abierto a la espera de los informes definitivos que permitan establecer de forma concluyente las causas del fallecimiento y determinar si existió o no algún elemento de relevancia penal en el caso.