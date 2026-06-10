Investigan muerte de una mujer: su ex advirtió que estaba sin vida, se fue de la casa, horas después hizo la denuncia y lo detuvieron

Una mujer de 47 años fue encontrada sin vida en una vivienda de Concordia. La Fiscalía dispuso la detención preventiva de su expareja y ordenó una autopsia para determinar la causa del fallecimiento.
Hallaron sin vida a una mujer en barrio Nebel durante la mañana de este miércoles y la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento. La víctima fue identificada como Paola Marina Ponce, de 47 años.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Décima de Concordia en una vivienda ubicada sobre calle Misiones al 1200. Según la información recabada en la investigación, fue la expareja de la mujer quien se presentó ante la Policía para informar sobre lo sucedido.
De acuerdo con el relato del hombre, ambos mantenían contacto frecuente pese a estar separados desde hacía aproximadamente, cuatro años. Además, manifestó que durante la noche se encontraban descansando en el domicilio donde ocurrió el hecho.
El relato del hombre y la intervención judicial
Siempre según su declaración, alrededor de las 3.30 de la madrugada advirtió que la mujer no presentaba signos vitales mientras dormía junto a él. Tras ello, se retiró de la vivienda y recién durante la mañana acudió a una dependencia policial para comunicar lo ocurrido.
Ante esta situación, el fiscal José Arias tomó intervención inmediata y ordenó la realización de diversas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.
Entre las disposiciones adoptadas por la Fiscalía se incluyó la detención preventiva del hombre de 36 años, mientras avanzan las actuaciones y se reúnen elementos que permitan determinar lo sucedido.
La autopsia será clave para la investigación
Asimismo, el fiscal dispuso la realización de una autopsia sobre el cuerpo de Paola Marina Ponce. El resultado de ese examen forense será determinante para establecer la causa de muerte y orientar el curso de la investigación.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, personal de la División Investigaciones y el médico policial, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes y relevaron elementos de interés para la causa.
La investigación continúa en etapa preliminar y los resultados de las pruebas ordenadas por la Justicia serán fundamentales para esclarecer el hecho.