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Deportes Fútbol argentino

Sorpresa en Boca: Ander Herrera dejaría el club por una decisión personal

El mediocampista español tendría encaminada una salida de común acuerdo con la dirigencia xeneize, pese a que su contrato se extendía hasta diciembre.

11 de Junio de 2026
Ander Herrera.
Ander Herrera.

El mediocampista español tendría encaminada una salida de común acuerdo con la dirigencia xeneize, pese a que su contrato se extendía hasta diciembre.

El futuro de Ander Herrera en Boca podría tener un giro inesperado en las próximas semanas. Según trascendió en las últimas horas, el mediocampista español estaría próximo a desvincularse del club de común acuerdo con la dirigencia, pese a que su contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

 

La información fue dada a conocer por el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, quien aseguró que la decisión de poner fin al vínculo habría surgido por iniciativa del propio futbolista.

 

De confirmarse, la salida marcaría el cierre de una etapa que comenzó a principios de 2025, cuando Herrera cumplió uno de sus deseos profesionales al incorporarse al conjunto de la Ribera tras una extensa trayectoria en el fútbol europeo.

 

 

Un ciclo marcado por momentos destacados y lesiones

 

Durante su paso por Boca, el mediocampista vasco alternó actuaciones destacadas con distintos inconvenientes físicos que limitaron su continuidad dentro del equipo.

 

Entre los momentos más recordados de su estadía aparecen algunos partidos importantes disputados en La Bombonera, incluido el triunfo en el Superclásico frente a River, aunque las lesiones también condicionaron su participación en varios tramos de la temporada.

 

A sus 36 años, Herrera llegó al fútbol argentino procedente de Europa y aportó experiencia en un plantel que buscaba reforzarse con jugadores de jerarquía internacional.

 

Ander Herrera.
Ander Herrera.

 

Qué se sabe sobre su salida

 

De acuerdo con la información difundida por Merlo, la desvinculación se produciría en buenos términos entre ambas partes y respondería a una determinación personal del futbolista.

 

"Es una decisión que llega impulsada por el propio futbolista", sostuvo el periodista al brindar detalles sobre la situación contractual del español, cuya salida todavía no fue oficializada por Boca.

 

Hasta el momento, ni el club ni el jugador realizaron comunicados públicos sobre el tema, por lo que la información continúa en el terreno de las versiones periodísticas.

 

 

Incógnita sobre su próximo destino

 

La posible salida abre interrogantes sobre el futuro deportivo del ex jugador de Athletic Club, Manchester United y París Saint-Germain.

 

Antes de desembarcar en Boca, Herrera había sido vinculado en varias oportunidades con un eventual regreso al fútbol español, especialmente al Real Zaragoza, club con el que mantuvo conversaciones en etapas anteriores de su carrera.

 

Por ahora no trascendieron posibles destinos ni negociaciones en curso. Mientras tanto, el mediocampista continúa ligado contractualmente al club argentino, a la espera de la decisión final.

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