Arruabarrena ya tendría conformado su cuerpo técnico para su segundo ciclo en Boca

Rodolfo Arruabarrena alcanzó un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de Boca y, a la espera de la confirmación oficial por parte del club, comenzaron a trascender los nombres que integrarán el cuerpo técnico que lo acompañará en su segundo ciclo al frente del equipo.

El Vasco regresará a la institución después de su etapa entre 2014 y 2016, período en el que conquistó el Torneo de Primera División y la Copa Argentina de 2015. Para esta nueva experiencia volverá a rodearse de colaboradores de confianza y de profesionales con los que trabajó durante sus últimos años en el exterior.

La estructura técnica combinará integrantes históricos de su equipo con nombres que se incorporaron durante sus pasos por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Diego Markic, su colaborador de siempre

El principal ayudante de campo será Diego Markic, quien acompaña a Arruabarrena desde sus primeros pasos como entrenador.

Ambos compartieron experiencias en selecciones juveniles argentinas y construyeron una sociedad profesional que se mantuvo a lo largo de los distintos proyectos que encabezó el ex lateral izquierdo.

Diego Markic seguirá acompañanado a Arruabarrena.

Markic también formó parte del cuerpo técnico durante el anterior ciclo en Boca, donde trabajó junto al Vasco en la obtención de los títulos logrados en 2015.

Los nombres que llegan desde el exterior

Entre las novedades aparece Amr Mokhtar, entrenador nacido en Egipto que se incorporará como ayudante de campo.

Mokhtar coincidió con Arruabarrena durante su etapa en Pyramids FC y posteriormente continuó trabajando junto a él tanto en la Selección de Emiratos Árabes Unidos como en Al-Taawoun.

Amr Mokhtar será parte del cuerpo técnico de Arruabarrena.

Otro de los integrantes será Juan Gobet. Su vínculo con el entrenador comenzó en 2018, cuando se desempeñaba como analista de video en Al-Rayyan. Más adelante ocupó funciones similares en Shabab Al-Ahli y luego pasó a formar parte del cuerpo técnico como ayudante de campo.

Un viejo conocido y dos cargos por definir

La preparación física estará a cargo de Gustavo Roberti, otro profesional con pasado en Boca junto a Arruabarrena y Markic durante la primera etapa del entrenador en el club.

Roberti volverá a integrar el equipo de trabajo después de una década, en una estructura que busca combinar experiencia y continuidad en la metodología de trabajo que caracteriza al Vasco.

Por el momento, todavía restan definirse dos puestos dentro del cuerpo técnico: el segundo preparador físico y el entrenador de arqueros. Esos nombres terminarán de completar el equipo que acompañará a Arruabarrena en el nuevo proyecto deportivo de Boca, cuyo anuncio oficial se espera para los próximos días.