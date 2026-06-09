Arruabarrena y un nuevo Boca: los refuerzos, el jugador que quiere recuperar y uno de los que se iría

REDACCIÓN ELONCE
Rodolfo Arruabarrena comenzó a delinear su segundo ciclo en Boca. El defensor Jhohan Romaña aparece como prioridad para reforzar la defensa, mientras que Kevin Zenón será una de las apuestas del entrenador para recuperar protagonismo.
Rodolfo Arruabarrena en Boca comenzó a tomar forma, incluso, antes de la confirmación oficial de su regreso al club. Mientras se ultiman los detalles para el anuncio de su segundo ciclo como entrenador, el Vasco ya avanzó en reuniones con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol para definir las prioridades de cara a la próxima temporada.
Entre los primeros objetivos planteados por el entrenador aparece el nombre de Jhohan Romaña, uno de los defensores más destacados de San Lorenzo durante las últimas temporadas. El colombiano figura como una de las alternativas elegidas para reforzar una defensa que podría sufrir modificaciones importantes durante el actual mercado de pases.
La necesidad de incorporar un zaguero se vincula directamente con la posibilidad de que Lautaro Di Lollo continúe su carrera en otro club. Ante ese escenario, Boca comenzó a evaluar opciones y Romaña se posicionó rápidamente como una de las prioridades para fortalecer la última línea.
Romaña, el apuntado para la defensa
Según trascendió, dirigentes xeneizes ya realizaron contactos con San Lorenzo para conocer las condiciones de una eventual negociación. Sin embargo, la operación presenta dificultades que podrían extender las conversaciones durante varias semanas.
El defensor colombiano finaliza su contrato en diciembre, situación que le permitirá firmar un precontrato con otra institución en los próximos meses. A ello se suma una particularidad relacionada con los derechos económicos del futbolista: la ficha se encuentra dividida en partes iguales entre San Lorenzo y un inversor privado.
La complejidad de la operación también está vinculada al presente institucional del club de Boedo. La reciente llegada de Marcelo Culotta a la presidencia generó una nueva postura respecto del armado del plantel y una eventual salida de Romaña no aparece como una alternativa sencilla para la dirigencia azulgrana.
Un contexto que complica la negociación
Dentro de San Lorenzo consideran al colombiano una pieza clave para sostener la competitividad del equipo. Por ese motivo, Boca deberá presentar una oferta económica importante para convencer tanto a la institución como al propietario del porcentaje restante de la ficha.
Mientras tanto, Arruabarrena también comenzó a definir situaciones internas vinculadas al actual plantel. En ese sentido, tomó una decisión concreta respecto a Kevin Zenón, uno de los futbolistas que perdió protagonismo durante los últimos meses.
El entrenador le comunicó a la dirigencia que no contempla la salida del mediocampista y que pretende trabajar para recuperar el nivel que lo convirtió en una de las figuras del equipo durante sus primeros meses en el club.
La apuesta por recuperar a Zenón
Zenón llegó a Boca proveniente de Unión y rápidamente se transformó en una de las revelaciones del plantel. Su capacidad para generar juego y desequilibrio le permitió ganarse un lugar entre los titulares, aunque con el paso del tiempo su rendimiento fue decayendo.
Las lesiones y los cambios constantes de entrenadores afectaron su continuidad, al punto de perder espacio dentro de la consideración futbolística. En los últimos mercados incluso apareció como uno de los jugadores con posibilidades de ser transferido, publicó La Voz.
Sin embargo, Arruabarrena considera que todavía posee condiciones para convertirse en una pieza importante dentro del equipo. Por esa razón, ya le transmitió a Marcelo Delgado que uno de sus objetivos será potenciar nuevamente al futbolista y devolverle protagonismo.
El mediocampista atraviesa un momento particular, ya que no disputa un partido oficial desde el pasado 28 de febrero, cuando Boca empató 1 a 1 frente a Gimnasia de Mendoza.
Con el mercado de pases en marcha y a la espera de la oficialización del nuevo entrenador, el proyecto de Arruabarrena ya exhibe sus primeras definiciones: reforzar la defensa con un jugador de jerarquía y recuperar a un futbolista que supo marcar diferencias. Las próximas semanas serán determinantes para saber si esos objetivos logran concretarse.