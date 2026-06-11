Tras los días grises, mejoran las condiciones meteorológicas pero vuelve el frío

La rotación gradual de los vientos al sector oeste permitirá el ingreso de aire más seco que comenzará a erosionar la enorme reserva de humedad que dominó la región durante gran parte de las últimas dos semanas.

La consecuencia más visible llegará entre este jueves y el viernes.

La nubosidad empezará a disminuir de manera progresiva y el sol empezaría a mostrarse después de casi 15 días en los que apenas asomó.

Las altas presiones también se instalarán sobre la región y favorecerán una mayor amplitud térmica. Las mañanas volverán a sentirse más frescas, mientras que las tardes mantendrán temperaturas relativamente agradables.

Durante el fin de semana llegará un segundo pulso de aire frío, bastante más intenso que el anterior, que avanzará sobre el centro del país entre el sábado y el domingo. La nueva masa de aire llegará acompañada por vientos del sector sur y provocará un descenso térmico mucho más marcado.

La atención de los próximos días estará puesta en dos momentos muy distintos: primero, el regreso de los cielos más despejados entre jueves y viernes; después, el marcado descenso térmico previsto para el fin de semana.

Lluvias y descenso térmico para el fin de semana

El cambio comenzará a sentirse durante el sábado, aunque será entre la noche y la madrugada del domingo cuando el frío alcance su mayor intensidad.

El sur del Litoral, donde se encuentra Entre Ríos, experimentará intervalos de sol y una disminución de la nubosidad, generando jornadas más agradables luego de varios días de tiempo gris.

Sin embargo, esa estabilidad tendrá corta duración. Los especialistas anticiparon que el sábado ingresará un frente frío de relevancia que modificará nuevamente las condiciones meteorológicas en buena parte del territorio nacional.

El avance de este sistema frontal provocará un cambio de viento al sector sur y favorecerá la aparición de lluvias en distintas provincias del centro argentino.

Aunque los mayores acumulados se concentrarían en otras regiones, Entre Ríos podría registrar precipitaciones durante el fin de semana, especialmente entre el sábado y las primeras horas del domingo.

El pronóstico para Paraná

El pronóstico para Paraná anticipa jornadas con temperaturas frescas, abundante nubosidad en distintos momentos del día y escasas probabilidades de precipitaciones. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas oscilarán entre los 16 y 19 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 5 grados durante el fin de semana.

Para este jueves se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre los 10 y los 18 grados. La probabilidad de lluvias se mantenía prácticamente nula durante todo el día y los vientos serían leves, predominando desde distintos sectores.

Las condiciones estables continuarían durante la noche.

El viernes se perfila como una de las jornadas más frías de la semana. El SMN pronostica una temperatura mínima de apenas 6 grados y una máxima de 19. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse bancos de niebla o neblinas, una situación habitual en esta época del año.

Las condiciones de visibilidad reducida podrían afectar la circulación vehicular durante las primeras horas del día, por lo que se recomendó extremar las precauciones al conducir en rutas y accesos a la ciudad.

Hacia la tarde se prevé una mejora temporaria, con algunas aperturas de sol y ambiente fresco, mientras que la noche volvería a presentar abundante nubosidad.

El fin de semana llegaría con posibles lluvias aisladas

Para el sábado, el organismo nacional prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 16. Durante gran parte de la jornada persistirían las nieblas, mientras que hacia la tarde y la noche aumentaría la posibilidad de precipitaciones aisladas.

De acuerdo al informe, la probabilidad de lluvias alcanzaría valores de entre el 10 y el 40 por ciento durante la segunda mitad del día, siendo el único período de la semana con chances concretas de precipitaciones.

El domingo volverían las condiciones estables. Se espera una mínima de 5 grados, la más baja del período analizado, y una máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de lluvias.

Temperaturas moderadas para la próxima semana

Las perspectivas para el inicio de la próxima semana muestran un escenario sin cambios bruscos. El lunes se pronosticaron temperaturas entre 8 y 16 grados, mientras que el martes las marcas térmicas oscilarían entre los 8 y 16 grados.

En tanto, el miércoles se prevé un leve ascenso de la temperatura máxima, que alcanzaría los 19 grados, con una mínima cercana a los 10 grados. Las probabilidades de precipitaciones seguirían siendo nulas.

De esta manera, Paraná atravesará una semana típicamente invernal, caracterizada por mañanas frías y húmedas, presencia de nieblas y probabilidad de lluvias, con temperaturas que se mantendrán dentro de los valores habituales para mediados de junio.