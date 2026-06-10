Anuncian lluvias y un fuerte descenso de temperatura para el fin de semana en Entre Ríos

La lluvia y el frío se asentará en Entre Ríos.

El tiempo en Entre Ríos estará marcado durante los próximos días por condiciones de elevada humedad, abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas, antes de un cambio radical previsto para el fin de semana con la llegada de un intenso frente frío.

Según un informe elaborado por Meteored, una perturbación en altura continuará generando inestabilidad sobre distintos sectores del norte argentino entre este miércoles y jueves, mientras que la región entrerriana permanecerá bajo un escenario de cielos cubiertos y ambiente húmedo.

Durante la jornada de este miércoles se registraron bancos de niebla y neblinas en distintos puntos del país, producto de la combinación entre humedad elevada y escasa circulación de aire. En Entre Ríos, las condiciones se mantendrán similares, con predominio de nubosidad y posibilidad de algunas precipitaciones débiles.

Mejoras temporarias antes del cambio

De acuerdo con el análisis meteorológico difundido por Meteored, entre el jueves y el viernes se producirá una mejoría gradual de las condiciones atmosféricas sobre gran parte de la región central del país.

Foto: Meteored.

El sur del Litoral, donde se encuentra Entre Ríos, experimentará intervalos de sol y una disminución de la nubosidad, generando jornadas más agradables luego de varios días de tiempo gris.

Sin embargo, esa estabilidad tendrá corta duración. Los especialistas anticiparon que el sábado ingresará un frente frío de relevancia que modificará nuevamente las condiciones meteorológicas en buena parte del territorio nacional.

Lluvias y descenso térmico para el fin de semana

El avance de este sistema frontal provocará un cambio de viento al sector sur y favorecerá la aparición de lluvias en distintas provincias del centro argentino.

Foto: Elonce.

Aunque los mayores acumulados se concentrarían en otras regiones, Entre Ríos podría registrar precipitaciones durante el fin de semana, especialmente entre el sábado y las primeras horas del domingo.

El aspecto más destacado será el descenso de temperatura. Tras varios días de ambiente húmedo y temperaturas moderadas, el ingreso de aire frío generará valores más bajos y condiciones típicamente invernales. Según destacó Meteored, luego del paso del frente se espera una disminución de la nubosidad y un ambiente mucho más frío en la región central del país, marcando el inicio de una etapa con características más propias del invierno.