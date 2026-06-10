Tras varios días de humedad, anuncian la llegada de aire frío y seco a la región

El desplazamiento hacia el Este del sistema de altas presiones permitirá un nuevo incremento de la humedad. Tanto este miércoles como buena parte de la mañana del jueves volverán a presentarse con abundante nubosidad, en un contexto todavía dominado por la humedad y la escasa amplitud térmica.

El jueves se mantendrán los vientos leves y de dirección variable y es más probable la ocurrencia de nieblas y neblinas con su correspondiente efecto perjudicial en la visibilidad.

Recién durante la tarde se espera un retorno más sostenido de los momentos de sol, coincidiendo con el comienzo de la disminución de la humedad en las capas bajas de la atmósfera.

¿Cómo estará el tiempo en la previa del fin de semana largo?

El viernes marcará el inicio más evidente del cambio de patrón. La rotación de los vientos al sector oeste favorecerá el ingreso de aire más seco, permitiendo dejar atrás gradualmente el ambiente húmedo que predominó durante las últimas semanas.

Este escenario será apenas la antesala de un cambio mucho más importante ya que durante el sábado avanzará un frente frío sobre la región. Detrás de él ingresará una masa de aire significativamente más fría y seca acompañada por vientos del sector sur, que posteriormente rotarán al este.

La particularidad de esa jornada será que la temperatura comenzará a descender desde las primeras horas del día y continuará bajando de manera sostenida durante toda la jornada.

Mientras que durante la madrugada los termómetros todavía marcarán entre 10 °C y 12 °C, hacia las 21 horas podrían registrarse valores cercanos a los 5 °C.

Por este motivo, la temperatura máxima se alcanzaría durante la mañana, mientras que la mínima llegaría recién hacia la noche, una situación poco frecuente que refleja la magnitud del cambio de masa de aire previsto.

Además, durante la tarde y la noche del sábado no se descarta la ocurrencia de algunas lluvias aisladas, aunque la probabilidad de precipitación continuará siendo baja.

El domingo promete convertirse en la jornada más fría no solo de esta semana, sino también de la próxima y será también el día en que la humedad finalmente descenderá a valores mucho más confortables que los observados durante las jornadas previas.

La llegada de una masa de aire más fría y seca permitirá dejar atrás el ambiente húmedo y los cielos mayormente cubiertos que dominaron gran parte de las últimas semanas en Entre Ríos y la región.

Además, el cielo tenderá a presentarse mucho más despejado luego de la mejora prevista hacia el final del sábado, favoreciendo una jornada fría, pero con buena presencia de sol.

Tras este pulso de aire frío, el comienzo de la próxima semana presentaría condiciones más secas en gran parte del centro y norte del país. Las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente, aunque dentro de un contexto plenamente invernal.

Pronóstico del tiempo para Paraná y la región

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa una semana marcada por el frío y la estabilidad atmosférica. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante los próximos días y las temperaturas mínimas irán en descenso hacia el fin de semana.

Para este miércoles, la capital entrerriana registrará una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 10. Durante la jornada predominarán las condiciones de cielo parcialmente nublado y la probabilidad de neblinas por la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El jueves se mantendrán condiciones similares, aunque con un leve descenso térmico. La máxima alcanzará los 18 grados y la mínima será de 10 grados, con escasas posibilidades de precipitaciones.

Descenso de temperaturas hacia el fin de semana

Según el pronóstico extendido, el viernes comenzará a sentirse con mayor intensidad el ingreso de aire frío. La temperatura mínima descenderá hasta los 6 grados, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 19 grados.

El sábado continuará el tiempo estable, con registros que oscilarán entre los 7 y los 16 grados. Para esa jornada, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10 por ciento.

Las condiciones se mantendrán durante el domingo, cuando la mínima bajará a 5 grados y la máxima alcanzará los 16 grados. El cielo permanecerá con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

Semana próxima con mañanas frías

El inicio de la próxima semana no mostrará cambios significativos en la capital entrerriana y la región. Para el lunes se espera una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16, mientras que el martes los valores térmicos serán similares.

Además, los vientos se presentarán leves a moderados durante todo el período, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, según cada jornada.

De esta manera, Paraná transitará varios días de tiempo estable, sin precipitaciones y con mañanas cada vez más frías, una característica típica de la transición hacia el invierno en la región.