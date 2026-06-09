Prevén fuerte ingreso de aire frío a Entre Ríos y gran parte del país: cuándo llegará

El ingreso de una masa de aire frío volverá a modificar las condiciones meteorológicas en gran parte de Argentina durante los próximos días. Luego de una semana caracterizada por la nubosidad y la humedad en distintas regiones, el avance de un sistema frontal asociado a una profunda baja presión sobre la Patagonia impulsará un importante descenso de las temperaturas que se hará sentir especialmente entre el sábado y el lunes.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el jueves se presentará con condiciones de inestabilidad en el norte argentino, particularmente en provincias del NOA y del NEA. En estas regiones se esperan lluvias aisladas y algunas tormentas, con mayor probabilidad de ocurrencia en Misiones. Mientras tanto, en el centro del país predominará una situación más estable, con nubosidad variable y temperaturas moderadas.

En la Patagonia, en cambio, el panorama será muy diferente. Allí ingresará un profundo sistema de baja presión acompañado por fuertes vientos del oeste, abundante aire frío y nevadas de distinta intensidad sobre la región cordillerana. Este fenómeno será el responsable de empujar la masa de aire frío hacia el norte durante el cierre de la semana.

Heladas en expansión durante el fin de semana

El viernes se mantendrán condiciones relativamente estables en buena parte del centro y norte argentino, aunque con temperaturas que comenzarán a mostrar un leve descenso. Sin embargo, el cambio más significativo llegará durante el sábado, cuando el avance del frente frío genere un aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas en sectores de Cuyo, el NOA y provincias centrales.

Más allá de las lluvias previstas, el aspecto más relevante de este evento meteorológico será el marcado descenso térmico. Entre el sábado y el lunes se consolidará el ingreso de aire más frío y seco, favoreciendo condiciones propicias para la formación de heladas en distintas regiones del país.

Las primeras heladas podrían registrarse durante la mañana del sábado en sectores del norte patagónico y el sur de la región Pampeana. Posteriormente, el fenómeno se extenderá durante el domingo hacia amplias áreas de Buenos Aires, Córdoba y el sur de Entre Rís, alcanzando incluso algunas zonas del noreste argentino durante el amanecer del lunes.

Una semana más fría y con menor nubosidad

Los especialistas anticipan que la próxima semana comenzará con condiciones más estables en el centro y norte de Argentina. La presencia de aire más seco favorecerá una disminución de la nubosidad, dejando atrás varios días caracterizados por cielos mayormente cubiertos y elevados niveles de humedad.

Según explicó Christian Garavaglia, meteorólogo de Meteored, el avance de esta masa de aire frío permitirá un escenario más acorde con la época del año, con mañanas frías y tardes frescas en gran parte del territorio nacional. Además, la estabilidad atmosférica contribuirá a una mejora general de las condiciones del tiempo.

Los vientos llegarán provenientes del sur del país. Foto: Meteored.

No obstante, los expertos aclaran que este episodio no representa todavía una irrupción polar de gran magnitud. Sergio Jalfin había señalado previamente que los modelos meteorológicos no mostraban, para la primera quincena de junio, el ingreso de una masa de aire polar capaz de generar heladas generalizadas o temperaturas extremadamente bajas en todo el país.

Expectativas para la segunda mitad de junio

Las perspectivas a mediano plazo indican que la segunda quincena de junio podría presentar condiciones más favorables para la llegada de aire de origen polar. Con el inicio formal del invierno cada vez más cerca, aumentan las probabilidades de registrar mínimas más bajas y heladas de mayor alcance territorial.

En este contexto, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos, especialmente en las regiones agrícolas y ganaderas donde las heladas pueden tener impacto sobre la producción. Por el momento, el foco está puesto en este nuevo avance de aire frío que marcará el tiempo durante el próximo fin de semana y dará inicio a una semana con temperaturas más bajas en gran parte de Argentina.