Rige alerta por niebla en Entre Ríos: anticipan menos humedad y jornadas más estables

Gran parte del país viene transitando varias semanas consecutivas con características dominadas por una importante presencia de humedad. La región central y buena parte del norte argentino registraron frecuentes episodios de nubosidad, neblinas, nieblas, lloviznas y precipitaciones de variada intensidad.

Este patrón atmosférico también tuvo una marcada influencia sobre las temperaturas. Durante buena parte de mayo y el inicio de junio se observaron temperaturas mínimas elevadas para la época, mientras que las máximas permanecieron contenidas por la abundante nubosidad. Como resultado, la amplitud térmica se mantuvo reducida y las heladas intensas fueron prácticamente inexistentes en gran parte del territorio nacional.

Una masa de aire frío traerá cambios en la circulación atmosférica

A lo largo de esta semana comenzará a consolidarse un cambio en el patrón meteorológico. El ingreso de una masa de aire frío asociado a la rotación de los vientos al sector sur favorecerá condiciones más estables sobre la región central del país, luego de un extenso período dominado por la humedad y la inestabilidad.

Este cambio permitirá la aparición de algunas jornadas con mayor presencia de sol, una situación poco frecuente durante las últimas semanas. Si bien no se espera una secuencia prolongada de días completamente despejados, sí habrá una reducción significativa de la nubosidad y de los fenómenos asociados a la elevada humedad ambiental.

Además de la estabilidad, el ingreso de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas. Como consecuencia, volverán a registrarse heladas en distintos sectores del centro del país, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en áreas rurales.

Menos humedad, pero sin una mejora definitiva

A diferencia de los eventos más intensos del invierno, esta situación no estará asociada a una irrupción de aire polar. Se trata de una masa de aire frío de características moderadas, suficiente para provocar una disminución térmica y mejorar transitoriamente las condiciones atmosféricas, pero sin generar un cambio extremo.

Por eso, aunque la semana mostrará una mejora respecto de las condiciones observadas durante mayo y los primeros días de junio, no se espera una modificación definitiva del escenario meteorológico. Los modelos continúan mostrando que la humedad y la inestabilidad podrían regresar en el corto plazo sobre distintas regiones del país.

Pronóstico del tiempo para Paraná

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se pronostican algunas lloviznas durante la madrugada, la temperatura máxima alcanzaría los 19 grados y la mínima se ubicaría en torno a los 11 grados. Y niebla durante la mañana.

El miércoles se prevé cielo mayormente nublado, sin chances significativas de lluvias y con registros térmicos que oscilarán entre los 12 y los 18 grados. Para el jueves, las condiciones continuarán estables, con apenas una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana y temperaturas entre 8 y 18 grados.

El viernes se perfila como uno de los días más fríos de la semana. Según el pronóstico extendido, la mínima descenderá hasta los 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

Alerta violeta por niebla

Por otra parte, sigue vigente para este martes una alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para toda la provincia de Entre Ríos debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla persistentes que podrían afectar significativamente la visibilidad.

El organismo nacional indica que las condiciones se mantendrán principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según el reporte oficial, el fenómeno también alcanzará a la provincia de Santa Fe, Corrientes, Misiones y una amplia zonas de Buenos Aires, Chaco y Formosa.