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Sociedad Meteorología

Alerta violeta por niebla en Entre Ríos: advierten por "bancos persistentes" este martes

La alerta violeta por niebla alcanza a todos los departamentos de Entre Ríos para este martes. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una importante reducción de visibilidad durante la madrugada y la mañana debido a bancos de niebla persistentes.

8 de Junio de 2026
Alerta violeta por niebla.
Alerta violeta por niebla. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La alerta violeta por niebla alcanza a todos los departamentos de Entre Ríos para este martes. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una importante reducción de visibilidad durante la madrugada y la mañana debido a bancos de niebla persistentes.

La alerta violeta por niebla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) regirá este martes en todo el territorio entrerriano debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla persistentes que podrían afectar significativamente la visibilidad. El organismo nacional indicó que las condiciones se mantendrán principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

 

 

Según el reporte oficial, el fenómeno alcanzará a los 17 departamentos de Entre Ríos y también se extenderá a amplias zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La situación meteorológica genera preocupación especialmente para quienes deban circular por rutas y caminos durante las primeras horas del día.

 

Desde el SMN recomendaron extremar las precauciones al conducir, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar luces bajas y antiniebla cuando sea necesario. Además, aconsejaron evitar maniobras bruscas que puedan derivar en accidentes debido a la escasa visibilidad.

 

Foto: SMN.
Foto: SMN.

 

Un fenómeno frecuente en esta época del año

 

Especialistas explicaron que la formación de niebla es habitual durante los meses de mayo y junio, cuando se combinan diversos factores atmosféricos que favorecen su desarrollo. Las bajas temperaturas nocturnas y matinales, junto con elevados niveles de humedad, crean un escenario propicio para la aparición de este fenómeno.

 

El meteorólogo Sergio Jalfin señaló que la presencia de una masa de aire húmeda asociada a un sistema de altas presiones es uno de los principales elementos que contribuyen a la formación de bancos de niebla. A ello se suman los vientos provenientes del este y sudeste, que aportan humedad a las capas más bajas de la atmósfera.

 

De acuerdo con el especialista, la combinación de enfriamiento nocturno, humedad elevada y escaso movimiento del aire genera condiciones ideales para que la visibilidad disminuya de manera considerable durante varias horas consecutivas.

Temas:

Alerta Violeta Niebla Entre Ríos
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