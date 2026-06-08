Se mantiene el alerta amarillo por lluvia para siete departamentos de Entre Ríos

Siete departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarillo por lluvias. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, el aviso abarca Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria. Además el aviso se extiende para el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de Buenos Aires y Formosa.

El área será afectada por lluvias persistentes, esperándose valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

En la ciudad de Paraná y zona según el pronóstico del SMN, la semana comenzará con lluvias y luego dará paso a varios días estables, con un marcado descenso de las temperaturas mínimas.

Para este lunes 8 de junio se espera una jornada inestable, con probabilidades de precipitaciones entre el 40 y el 70 por ciento durante la mañana y la tarde. Hacia la noche las condiciones mejorarían. La temperatura oscilará entre los 15 y 19 grados.

Para el martes 9, el tiempo mejora. No se prevén lluvias y el cielo se presentará parcialmente nublado. La temperatura descenderá, con una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados.

El miércoles 10 se anticipa nuevamente cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 9 y 18 grados.

Siguen los días húmedos

Hasta mediados de semana, gran parte del país vivirá bajo un manto gris de humedad: cielos nublados, nieblas matutinas densas y sensación de frío húmedo.

El centro del país, sigue atrapado en esa monotonía gris, con neblinas recurrentes en madrugadas y primeras horas de la mañana que pueden reducir la visibilidad en rutas de forma considerable.

Esta situación no es solo incómoda para quien recorre rutas y autopistas: ropa acumulándose en el lavadero y, en las zonas agrícolas, esa humedad permanente favorece enfermedades fúngicas en cultivos. Y las temperaturas que no despiertan en el centro y norte: mínimas entre 8 y 12 °C, máximas que apenas rondan los 17 o 18 °C, algo superiores a las habituales en esta época del año, pero que se perciben más frescas por la humedad.

Del lunes al miércoles, la estabilidad domina. Si bien se esperan lluvias escasas en gran parte del centro del país, lo que prevalece es el aire fresco saturado de humedad y en el nordeste bonaerense la inestabilidad, favorecida por la presencia de una ciclogénesis, dirá presente en el arranque de la semana.

Pese a ello, en la mayor parte de las rutas del centro del país, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, conviene andar con las luces bajas y mantener distancia de frenado, ya que las nieblas y neblinas serán el principal factor de riesgo meteorológico.

El viernes comienza el cambio

El jueves es el punto de quiebre. Un frente frío avanzará desde la Patagonia hacia la región central a paso firme.

El viernes, se organizarán áreas de lluvias en el centro del país, con acumulados variables y se esperan algunas ráfagas de 40 km/h con el cambio de masa de aire.

Una ciclogénesis, un sistema de baja presión que profundiza sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires, potenciará el avance del frente, aportando humedad desde el Atlántico, sumando inestabilidad al cierre de la semana, con lluvias entre viernes y sábado, de variable intensidad sobre la zona central.

Recién para el domingo, la atmósfera se renueva. La rotación de vientos al sector sur, permitirá la entrada de aire más seco, favoreciendo que los cielos finalmente se abran.

Si bien las temperaturas caerán drásticamente, será el frío seco de la Patagonia el que llegará al centro del país y no la molesta humedad gris y fría que cala hasta los huesos.