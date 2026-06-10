Qué provincias están bajo alerta por lluvias, tormentas y nevadas este jueves

Alerta por tormentas, lluvias y nevadas rige en distintas provincias argentinas mientras una perturbación atmosférica atraviesa el norte del país y genera fenómenos de variada intensidad, según informó Meteored con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones inestables se mantendrán entre este miércoles y jueves en diferentes regiones del territorio nacional, con precipitaciones persistentes, tormentas aisladas, nevadas en alta montaña y fuertes ráfagas de viento.

El fenómeno más significativo se registra en la cordillera cuyana, donde las nevadas continúan acumulando importantes espesores y afectan principalmente sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Nevadas intensas y vientos de hasta 90 km/h

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nevadas que podrían dejar acumulados de entre 10 y 30 centímetros en zonas cordilleranas.

A este escenario se suman fuertes vientos en alta montaña, especialmente en sectores de San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se prevén ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora.

Foto: Archivo Elonce.

Mientras tanto, gran parte de las provincias centrales continúan bajo un panorama de abundante nubosidad, nieblas y lloviznas aisladas. Incluso no se descartaban lluvias débiles en el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia el final de la jornada.

Tormentas en el norte y un cambio de tiempo el sábado

Las provincias del norte argentino presentan una mayor probabilidad de precipitaciones. Misiones aparece como una de las zonas más comprometidas, con pronóstico de tormentas aisladas que podrían repetirse durante varias jornadas consecutivas.

Por otra parte, Tucumán y el este de Catamarca permanecen bajo alerta debido a la posibilidad de lluvias persistentes y moderadas. Algunos modelos meteorológicos proyectan acumulados de entre 30 y 50 milímetros en pocas horas.

Foto: Archivo Elonce.

Según destacó Meteored, la situación comenzará a mejorar entre jueves y viernes. Sin embargo, el sábado ingresará un frente frío de importancia que provocará nuevas precipitaciones sobre provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Posteriormente llegará un marcado descenso de temperatura acompañado por heladas que podrían ser moderadas a fuertes en amplios sectores de la región pampeana.