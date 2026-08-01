Un perro antinarcóticos detectó marihuana en un auto durante un control y secuestraron $147.000

Un perro antinarcóticos detectó marihuana en un auto que fue interceptado durante un operativo de prevención y control vehicular realizado sobre avenida 25 de Mayo, en el acceso a Chajarí. En el automóvil viajaban un hombre y una mujer mayores de edad, ambos domiciliados en Mocoretá, provincia de Corrientes, hacia donde se dirigían al momento del procedimiento.

De acuerdo con la información policial, los efectivos interceptaron un automóvil Renault que provenía de Chajarí y procedieron a realizar la fiscalización correspondiente.

Durante la inspección intervino HADA, un perro antinarcóticos perteneciente a la Delegación de Drogas Peligrosas, que manifestó un cambio de conducta frente al vehículo que, según indicaron, podía advertir sobre la presencia de sustancias prohibidas.

Ante la reacción del perro, los efectivos comunicaron la situación al Juzgado Federal de Concordia.

Desde la Justicia se libró una orden para realizar la requisa personal de los ocupantes y una inspección exhaustiva del automóvil.

El procedimiento tuvo resultado positivo. En el interior del habitáculo, los policías localizaron una mochila que contenía una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

El análisis confirmó que se trataba de marihuana

El material encontrado fue sometido posteriormente a un test de orientación química para determinar su composición.

Según se informó oficialmente, el análisis arrojó resultado positivo para Cannabis sativa, por lo que la sustancia fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia Federal.

Tras conocer el resultado del procedimiento, el magistrado interviniente ordenó además el secuestro preventivo de otros elementos vinculados a la investigación.

Secuestraron el auto, dinero y un celular

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron la marihuana encontrada dentro de la mochila y el automóvil Renault en el que circulaban las dos personas.

También quedaron a disposición de la Justicia un teléfono celular y $147.000 en efectivo.

En cuanto a los ocupantes del vehículo, fueron trasladados hasta la dependencia policial para completar las correspondientes tareas de identificación.

Posteriormente, el Juzgado Federal de Concordia dispuso que ambos recuperaran la libertad.

El hombre y la mujer quedaron formalmente supeditados a una causa por la presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, mientras continuaron las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias vinculadas al hallazgo de la sustancia.