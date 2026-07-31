Choque entre un colectivo y dos motos dejó dos personas hospitalizadas en Concordia

El choque entre un colectivo y dos motos en Concordia dejó como saldo dos personas hospitalizadas durante la tarde de este viernes. El siniestro ocurrió alrededor de las 17.50 horas, en la intersección de las calles Asunción y Urquiza, donde intervino personal de la Sección Judiciales para realizar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información policial, una motocicleta Zanella ZR 150, conducida por un joven de 19 años que llevaba como acompañante a otro de 20, circulaba por calle Asunción en sentido oeste-este. Por causas que se investigan, al llegar al cruce con Urquiza fue impactada por un colectivo urbano de la línea 6 que transitaba en sentido norte-sur.

En la misma secuencia del hecho, el colectivo también colisionó con una motocicleta Zanella Due 110, conducida por una mujer de 27 años, quien circulaba por calle Urquiza en el mismo sentido.

Dos personas fueron trasladadas al hospital

Como consecuencia del impacto, los pasajeros de las motocicletas terminaron sobre la calle. La conductora de la Zanella Due y el acompañante de la Zanella ZR fueron asistidos en el lugar y luego trasladados en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Ambos manifestaban dolencias en distintas partes del cuerpo y se aguarda el informe médico para determinar el carácter de las lesiones sufridas en el siniestro.

Retuvieron una motocicleta por falta de documentación

Durante las actuaciones, la Policía constató que la motocicleta Zanella ZR 150 carecía del seguro obligatorio y de la cédula verde, por lo que el rodado fue retenido.

Las autoridades realizaron las pericias de rigor para establecer la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre el colectivo y las dos motocicletas.