Cazadores furtivos fueron interceptados con restos de animales y armamento sin documentación

Cuatro cazadores furtivos fueron interceptados durante un control realizado en una zona rural del departamento Gualeguaychú. Transportaban una escopeta, municiones, un visor nocturno, cuchillos y restos de animales.

El procedimiento se desarrolló durante el jueves 30 de julio en inmediaciones de Calle 3, cerca de la estancia El Prado. Los hombres, todos mayores de edad, circulaban en una camioneta Chevrolet C-10 que llevaba una embarcación.

Durante la inspección, se determinó que regresaban de una actividad de caza. Dentro del vehículo y la embarcación encontraron una escopeta Rossi calibre 12, 25 cartuchos recargados del mismo calibre y un visor nocturno HIKMICRO Lynx Pro LE15.

No tenían permisos para el arma ni para cazar

Los cuatro cazadores furtivos carecían de la Credencial de Legítimo Usuario y tampoco presentaron la documentación que acreditara la tenencia legal de la escopeta.

Además, no contaban con licencia de caza ni con una autorización escrita del propietario del establecimiento rural. Entre los elementos también había cuatro cuchillos y dos chairas.

Cazadores furtivos.

En el vehículo trasladaban una media res de carpincho y un lechón pequeño. El carpincho se encuentra comprendido entre las especies cuya captura está actualmente restringida o prohibida por la normativa provincial.

Fueron trasladados para su identificación

La Fiscalía ordenó el secuestro de la escopeta y los cartuchos por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego.

Los cuatro hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental para confirmar sus identidades y luego quedaron vinculados a la causa. No se informó que permanecieran detenidos.

Paralelamente, se labró un acta por infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841. La actuación contempla la falta de licencia, la caza dentro de una propiedad privada sin permiso y la captura de una especie protegida.

El visor nocturno y los cuchillos que llevaban los cazadores furtivos también quedaron secuestrados como elementos relacionados con la actividad investigada.