Empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora de limpieza en agosto de 2026

Las empleadas domésticas mantendrán en agosto de 2026 los mismos salarios que rigieron durante julio, ya que todavía no hubo una nueva convocatoria a paritarias. Conocé cuánto se pagará la hora de limpieza y los valores actualizados de cada categoría.
Las empleadas domésticas no tendrán un nuevo incremento salarial durante agosto de 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aún no convocó a una nueva negociación paritaria, por lo que continuarán vigentes los valores establecidos en la última actualización oficial. De esta manera, quienes desempeñan tareas de limpieza, cuidado de personas, supervisión y otras labores del hogar cobrarán los mismos montos que percibieron durante julio.
La última modificación salarial fue establecida mediante la Resolución N.º 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, que dispuso una serie de aumentos escalonados entre abril y julio tomando como referencia los salarios mínimos de marzo. Ese esquema concluyó con un incremento del 1,4% aplicado en julio sobre los haberes de junio y, por el momento, no contempla nuevos ajustes para los meses posteriores.
En consecuencia, el sector permanece a la espera de una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo encargado de definir las actualizaciones salariales. Hasta que no se alcance un nuevo acuerdo entre las partes, los valores actuales seguirán siendo la referencia para empleadores y trabajadoras de todo el país.
La hora de limpieza no tendrá aumentos durante agosto
Uno de los datos más consultados por empleadores y trabajadoras es el valor de la hora de limpieza. En agosto, quienes integran la categoría de tareas generales, que comprende actividades como limpieza del hogar, lavado, planchado y preparación de comidas, seguirán percibiendo $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 por hora sin retiro.
En el caso de quienes trabajan bajo la modalidad mensual, la remuneración mínima será de $458.053,22 para el personal con retiro y de $505.302,76 para quienes cumplen tareas sin retiro. Estos montos continuarán vigentes hasta que se anuncie una nueva actualización salarial.
Desde el sector recuerdan que estos valores representan los salarios mínimos establecidos oficialmente, por lo que empleadores y trabajadoras pueden acordar remuneraciones superiores, aunque nunca inferiores a las fijadas por la normativa vigente.
La incorporación definitiva de la suma no remunerativa
Si bien agosto no traerá aumentos, durante julio se produjo una modificación importante en la estructura salarial del personal de casas particulares. Se incorporó definitivamente al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa que había sido acordada en marzo.
La mitad de ese adicional ya había sido integrada a los salarios en abril, mientras que el porcentaje restante pasó a formar parte del sueldo básico en julio. Con esta medida, el monto dejó de ser considerado un concepto extraordinario y comenzó a integrar de manera permanente la remuneración de las trabajadoras.
Este cambio también tendrá impacto en futuras negociaciones salariales, ya que los próximos incrementos que se acuerden se calcularán sobre un salario básico más elevado, ampliando la base de cálculo de los aumentos venideros.
Los salarios vigentes para cada categoría
La escala salarial vigente contempla cinco categorías laborales. Los supervisores, encargados de coordinar y controlar el trabajo de dos o más personas, perciben $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro. Por otra parte, los salarios mensuales ascienden a $553.725,91 y $612.673,11, respectivamente.
El personal para tareas específicas, que incluye a quienes cocinan de forma exclusiva o realizan trabajos que requieren una idoneidad particular, cobra $4.223,25 por hora con retiro y $517.006,43 al mes; sin retiro, percibe $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
Los caseros, encargados del cuidado y la preservación de una vivienda en la que habitan por motivo del contrato de trabajo, reciben $3.996,45 por hora y un salario mensual de $505.302,76.
Quienes realizan tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad o enfermedad cobran $3.996,45 por hora con retiro y $505.302,76 mensuales; sin retiro, perciben $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.
Por último, el personal para tareas generales, que abarca la limpieza, el lavado, el planchado y la preparación de comidas, entre otras labores típicas del hogar, percibe $3.733,72 por hora con retiro y $458.053,22 al mes; sin retiro, cobra $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.