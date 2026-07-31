El Carnaval de Concordia 2027 ya tiene fechas y preparan evento solidario para afectados por el temporal

El Ente Permanente de Carnaval confirmó que la edición 2027 comenzará el 23 de enero y contará con seis noches de competencia. Además, las comparsas preparan un evento solidario para ayudar a familias afectadas por el temporal.
El Carnaval de Concordia 2027 ya tiene definido su calendario. El Ente Permanente de Carnaval confirmó que la próxima edición comenzará el sábado 23 de enero y se extenderá durante seis noches de competencia en el Corsódromo de la ciudad.
De esta manera, las comparsas Ráfaga, Emperatriz, Imperio y Bella Samba conocen las fechas en las que volverán a desfilar en una nueva edición de la principal fiesta popular concordiense.
Según el cronograma oficial, la segunda jornada se desarrollará el sábado 30 de enero, mientras que las cuatro restantes tendrán lugar durante febrero.
Seis noches de competencia
La tercera fecha fue programada para el sábado 6 de febrero, mientras que la cuarta tendrá una particularidad, ya que se disputará el lunes 8 de febrero, aprovechando el feriado de Carnaval.
Posteriormente, la competencia continuará el sábado 13 de febrero y finalizará con la sexta y última noche el sábado 20 de febrero de 2027.
Desde el Ente Permanente de Carnaval señalaron que ya trabajan junto a las comparsas, instituciones y los distintos actores involucrados para ofrecer "un espectáculo de primer nivel".
Preparan un evento solidario
El presidente del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó la importancia de seguir fortaleciendo al Carnaval de Concordia como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad, además de su impacto en la generación de empleo y el movimiento económico.
En paralelo con la organización de la edición 2027, el organismo y las comparsas comenzaron a preparar un evento solidario destinado a colaborar con las familias afectadas por el reciente temporal y la creciente del río Uruguay.
La actividad será de acceso gratuito y contará con la participación de integrantes de las comparsas, pasistas, baterías, músicos y artistas locales. Durante la jornada se recibirán donaciones que luego serán entregadas a los damnificados.
"Somos parte de la comunidad y entendemos que debemos actuar con responsabilidad. La esencia del carnaval también es la solidaridad", expresó Sánchez.
Asimismo, invitó a participar a "toda la familia carnavalera y los vecinos" con el objetivo de combinar el espectáculo con una acción solidaria en beneficio de quienes atraviesan una situación difícil.
En los próximos días se informarán fecha, lugar y modalidad del evento.