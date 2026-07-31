INDEC: El empleo público perdió casi 70.000 puestos desde que asumió Milei

El empleo público registró una caída de 69.769 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la Administración Pública Nacional (APN), organismos y empresas del Estado.

Según el relevamiento oficial, la dotación de personal pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 271.696 en junio de 2026, en línea con la política de reducción del Estado impulsada por el Gobierno nacional.

Solo durante junio se eliminaron 1.656 puestos de trabajo, lo que representó una baja del 0,6% respecto de mayo. En la comparación interanual, la reducción alcanzó los 17.477 empleos, equivalente a una caída del 6%.

Cómo evolucionó el empleo en el Estado

El informe muestra que la administración centralizada pasó de 38.452 a 37.884 empleados, con una disminución mensual del 0,7%.

#DatoINDEC La dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado alcanzó 271.696 personas en junio de 2026 https://t.co/DjahOMM6Rk pic.twitter.com/AC44JvJdp5 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 31, 2026

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La única excepción fue la administración desconcentrada, que incorporó 76 empleados durante junio y cerró el mes con 21.187 trabajadores, un incremento del 0,4% respecto de mayo.

Por su parte, el rubro otros entes redujo su plantilla de 13.823 a 13.750 empleados, con una caída mensual del 0,5%.

También bajó el empleo en empresas estatales

El informe del INDEC también registró una reducción del personal en las empresas y sociedades del Estado.

Durante junio se eliminaron 369 puestos de trabajo respecto del mes anterior, lo que implicó una baja del 0,4%. En la comparación con junio de 2025, la disminución alcanzó los 4.848 empleos, equivalente al 4,5%.

En tanto, el primer semestre de 2026 acumuló una pérdida de 7.148 puestos en empresas estatales, lo que representó una contracción del 2,56%.