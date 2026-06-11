Con tres ceremonias inaugurales, empieza hoy el Mundial 2026

Por primera vez en la historia habrá tres aperturas, una en cada país organizador. La primera y más relevante se realizará en México este jueves a las 14.30 hora argentina. El fixture completo.
La Copa del Mundo 2026 comienza oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural de gran escala en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario del partido entre México y Sudáfrica. El espectáculo arrancará a las 14.30 de Argentina, noventa minutos antes del encuentro inaugural, previsto para las 16.
La FIFA apostó por una puesta en escena inédita para dar inicio al primer Mundial de la historia con 48 selecciones y organizado por tres países. La ceremonia combinará música, cultura e identidad local en un estadio que también hará historia: será el primero en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970 y 1986.
La gran protagonista de la jornada será la cantante colombiana Shakira, que interpretará junto al nigeriano Burna Boy "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026. La artista volverá así a vincular su carrera con una Copa del Mundo después de sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
El espectáculo contará además con una fuerte presencia latinoamericana. Participarán Alejandro Fernández, quien también interpretará el Himno Nacional de México, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. El cartel se completa con la sudafricana Tyla, una de las figuras emergentes más destacadas de la música internacional.
Según adelantó la FIFA, la ceremonia incluirá coreografías masivas, expresiones folclóricas mexicanas y la participación de representantes de pueblos originarios. La puesta estará inspirada en el papel picado, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de México, y buscará reflejar tanto la identidad del país anfitrión como el carácter global del torneo.
La actriz mexicana Salma Hayek también tendrá un rol destacado como embajadora del Mundial 2026 y será una de las figuras centrales del acto de apertura.
Tres ceremonias inaugurales
Por primera vez en la historia de los mundiales habrá tres ceremonias de apertura, una en cada país organizador. La primera se realizará este jueves en México.
La segunda tendrá lugar el viernes en el BMO Field de Toronto, antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, mientras que la tercera se desarrollará ese mismo día en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la previa del debut de Estados Unidos frente a Paraguay.
Entre los artistas confirmados para las celebraciones posteriores figuran Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara en Canadá, mientras que en Estados Unidos encabezarán el espectáculo Katy Perry, Future, Anitta, Lisa y Rema.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que las tres ceremonias estarán unidas por un mismo concepto creativo que buscará mostrar la cultura de cada sede y, al mismo tiempo, destacar la unidad que representa el torneo más importante del fútbol mundial.
Primer partido
El primero de los 104 partidos del Mundial 2026 tendrá lugar este jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, en donde los anfitriones recibirán a Sudáfrica para el encuentro inaugural de una edición histórica de la Copa del Mundo, que por primera vez reunirá a 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
La competencia contará con una fase de grupos de 12 zonas, seguida por dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final. En total se jugarán 104 partidos, con un formato ampliado que marca un cambio histórico respecto de ediciones anteriores y ya tiene definido su fixture completo, con fechas, sedes y horarios de todos los partidos.
La Selección argentina quedó sorteada en el Grupo J y debutará ante Argelia, luego enfrentará a Austria y cerrará su participación enfrentando a Jordania. En caso de avanzar de ronda, luego se medirá con el que termine segundo en la Zona H, que podría ser España o Uruguay.
Fixture completo
Jueves 11 de junio
16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México (DSports/Telefé)23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara (DSports/TyC Sports)
Viernes 12 de junio
16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto (DSports)22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles (DSports/TyC Sports/Telefé)
Sábado 13 de junio
16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco (DSports)19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey (DSports/Telefé)22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston (DSports/TyC Sports)
Domingo 14 de junio
01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver (DSports/TyC Sports)14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston (DSports)17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas (DSports/TyC Sports/Telefé)20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia (DSports/Telefé)23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey (DSports/TyC Sports)
Lunes 15 de junio
13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta (DSports)16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle (DSports/TyC Sports)19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami (DSports/TyC Sports/Telefé)22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles (DSports/TyC Sports)
Martes 16 de junio
16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey (DSports)19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston (DSports/TyC Sports)22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City (DSports/TyC Sports/Telefé/TV Pública)
Miércoles 17 de junio
01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco (DSports/TyC Sports)14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston (DSports)17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas (DSports/TyC Sports/Telefé)20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto (DSports/TyC Sports)23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México (DSports/TyC Sports)
Jueves 18 de junio
13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta (DSports/TyC Sports)16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles (DSports/Telefé)19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver (DSports)22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara (DSports/TyC Sports)
Viernes 19 de junio
16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle (DSports/TyC Sports)19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston (DSports/Telefé)22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia (DSports/TyC Sports)
Sábado 20 de junio
01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco (DSports)14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston (DSports/TyC Sports)17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto (DSports/TyC Sports/Telefé)21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City (DSports)
Domingo 21 de junio
01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey (DSports)13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta (DSports/TyC Sports/Telefé)16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles (DSports)19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami (DSports/Telefé)22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver (DSports/TyC Sports)
Lunes 22 de junio
14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas (DSports/TyC Sports/Telefé/TV Pública)18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia (DSports)21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey (DSports/TyC Sports)
Martes 23 de junio
00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco (DSports)14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston (DSports/TyC Sports/Telefé)17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston (DSports/Telefé)20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto (DSports/TyC Sports)23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara (DSports)
Miércoles 24 de junio
16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver (DSports/TyC Sports)16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle (DSports)19:00 – Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami (DSports/Telefé)19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta (DSports/TyC Sports)22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México (DSports)22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey (DSports/TyC Sports)
Jueves 25 de junio
17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey (DSports/TyC Sports/Telefé)17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia (DSports)20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City (DSports)20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas (DSports/TyC Sports)23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles (DSports/TyC Sports)23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco (DSports/Telefé)
Viernes 26 de junio
16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston (DSports/TyC Sports/Telefé)16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto (DSports)21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara (DSports/TyC Sports/Telefé)21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston (DSports)
Sábado 27 de junio
00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver (DSports)00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle (DSports/TyC Sports)18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey (DSports/TyC Sports)18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia (DSports)20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami (DSports)20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta (DSports/TyC Sports)23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas (DSports/TyC Sports/Telefé/TV Pública)23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City (DSports)
Etapas finales
En el Mundial 2026, las instancias decisivas están programadas de la siguiente manera:
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio 2026
16:00 - Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Los Ángeles
Lunes 29 de junio 2026
14:00 - Partido 76 – 1º Grupo C vs. 2º Grupo F - Houston17:30 - Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston22:00 - Partido 75 – 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Monterrey
Martes 30 de junio 2026
14:00 - Partido 78 – 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas18:00 - Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - Nueva York22:00 - Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Ciudad de México
Miércoles 1 de julio 2026
13:00 - Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta17:00 - Partido 82 – 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle21:00 - Partido 81 – 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco
Jueves 2 de julio 2026
16:00 - Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Ángeles20:00 - Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto
Viernes 3 de julio 2026
00:00 - Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - Vancouver15:00 - Partido 88 – 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas19:00 - Partido 86 – 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami22:30 - Partido 87 – 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City
Octavos de final
Sábado 4 de julio 2026
14:00 - Partido 90 – Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75 - Houston18:00 - Partido 89 – Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77 - Filadelfia
Domingo 5 de julio 2026
17:00 - Partido 91 – Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 - Nueva York21:00 - Partido 92 – Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 - Ciudad de México
Lunes 6 de julio 2026
16:00 - Partido 93 – Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 - Dallas21:00 - Partido 94 – Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 - Seattle
Martes 7 de julio 2026
13:00 - Partido 95 – Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 - Atlanta17:00 - Partido 96 – Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87 - Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio 2026
17:00 - Partido 97 – Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 - Boston
Viernes 10 de julio 2026
16:00 Partido 98 – Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94 - Los Ángeles
Sábado 11 de julio 2026
18:00 - Partido 99 – Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92 - Miami22:00 - Partido 100 – Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96 - Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio 2026
16:00 - Partido 101 – Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 - Dallas
Miércoles 15 de julio 2026
16:00 - Partido 102 – Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 - Atlanta
Partido por el tercer puesto
Sábado 18 de julio 2026
18:00 - Partido 103 – Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 - Miami
Final
Domingo 19 de julio 2026
16:00 - Partido 101 vs. Ganador Partido 102 - Nueva York Nueva Jersey