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Policiales

Pelea entre cuidacoches terminó con dos hombres detenidos en cercanías de la Costanera de Paraná

Un episodio de amenazas entre cuidacoches en Paraná terminó con dos detenidos tras un operativo policial en la zona de la Costanera.

21 de Abril de 2026
El operativo tuvo lugar en la Costanera.
El operativo tuvo lugar en la Costanera. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un episodio de amenazas entre cuidacoches en Paraná terminó con dos detenidos tras un operativo policial en la zona de la Costanera.

Un nuevo hecho de amenazas entre cuidacoches en Paraná se registró en la noche del martes en inmediaciones de la Costanera, donde la intervención policial derivó en la detención de dos hombres. El episodio tuvo lugar en calle Acuerdo de San Nicolás y fue confirmado por el comisario Martín Gonano, jefe de la sección Motorizada.

 

Según se informó, el conflicto se originó entre dos cuidacoches y una pareja que también realizaba la misma actividad en la zona. La disputa fue escalando hasta convertirse en una situación de tensión que requirió la presencia de efectivos policiales.

 

Al arribar al lugar, los uniformados lograron controlar la situación y procedieron a identificar a los involucrados. Fue en ese momento cuando detectaron que dos de los hombres portaban armas blancas, lo que agravó el escenario.

 

El jefe de la secci&oacute;n Motorizada. Foto: Elonce.
El jefe de la sección Motorizada. Foto: Elonce.

 

Intervención policial y antecedentes

 

Los dos detenidos son familiares entre sí y, según indicaron fuentes policiales, ya habían protagonizado un episodio similar el año pasado en la misma zona. Ambos son oriundos del barrio Macarone y eran conocidos por conflictos previos vinculados a esta actividad.

 

A pesar de la gravedad de la situación, no se registraron personas heridas. El hecho quedó circunscripto a amenazas, aunque la presencia de armas motivó la inmediata actuación de la Justicia.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el traslado de los dos hombres a la Alcaidía de Tribunales. Los detenidos quedaron imputados por el delito de amenazas calificadas, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

Temas:

cuidacoches costanera
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