Quini 6: 57 apostadores se llevaron más de $6 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.650 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.650 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 17-33-28-27-26-01. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.669.442.191.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-08-09-15-28-00. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-35-33-14-16-05. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.014.286.281.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 12-09-21-41-16-33. Hubo 57 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $6.546.709,89.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1279 ganadores y cada uno percibirá $156.372,17. Elonce.com