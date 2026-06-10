Liga Provincial U17: Paracao será sede del cuadrangular final y buscará el título

REDACCIÓN ELONCE
Liga Provincial U17 tendrá su definición este fin de semana en Paracao. El conjunto paranaense llegará invicto al Final Four y buscará aprovechar la localía para quedarse con el campeonato ante los mejores equipos de la categoría.
La Liga Provincial U17 de básquet tendrá su instancia decisiva este fin de semana con la disputa del cuadrangular final en Paracao, que recibirá a los cuatro mejores equipos del certamen provincial. El conjunto anfitrión afrontará la definición con grandes expectativas, respaldado por una destacada campaña que lo encuentra invicto y como uno de los principales candidatos al título.
La competencia reunirá además a Central Entrerriano, Olimpia y Regatas Uruguay, instituciones que lograron superar las distintas etapas del torneo y ahora buscarán consagrarse campeonas en una definición que promete partidos de alto nivel.
El entrenador de Paracao, Diego Noe, valoró el presente de su equipo y destacó la exigencia que representará enfrentar a rivales que también llegan con méritos suficientes para pelear por el trofeo.
Un torneo con los mejores equipos de la provincia
“Venimos entonados e invictos en el torneo. Central Entrerriano también, que participa en el Final Four al igual que nosotros. Los otros equipos, Olimpia y Regatas de Concepción del Uruguay, son dos grandes equipos”, expresó el entrenador.
El debut de Paracao será este viernes a las 17 horas frente a Olimpia, en un encuentro que aparece como uno de los más atractivos de la jornada inicial. Ambos equipos ya se enfrentaron en varias oportunidades durante la temporada, por lo que se conocen en profundidad.
“Jugamos el viernes el primer partido a las 17 horas contra Olimpia. Es un rival con el que nos hemos cruzado varias veces en el torneo local. Sabemos que va a ser un partido duro y es el más importante del fin de semana”, señaló Noe al analizar el compromiso que abrirá la participación del conjunto local.
La ventaja de jugar en casa
El cronograma del Final Four continuará durante el sábado con una nueva fecha de competencia, mientras que el domingo se disputarán los encuentros decisivos y la gran final que definirá al campeón provincial de la categoría U17.
Para Paracao, la posibilidad de ser anfitrión representa un aspecto positivo, aunque también implica una responsabilidad adicional ante su público. El equipo buscará respaldar con resultados el gran trabajo realizado a lo largo de toda la temporada.
“Para los chicos es súper importante jugar en casa y también una presión extra porque tenemos que demostrar que estamos en el lugar que queríamos estar para dar lo mejor que podemos dar y llevarnos el mejor resultado que podamos”, afirmó el entrenador.