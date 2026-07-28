Zinedine Zidane es el nuevo DT de Francia

“El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”, dijo el exjugador, tras conocerse su puesto para reemplazar a Didier Deschamps.
El exfutbolista Zinedine Zidane -también ex DT del Real Madrid- fue presentado este martes como el nuevo director técnico de Francia. Así, quien fue figura del combinado galo reemplaza al exitoso DT Didier Deschamps al frente del equipo al que llevó a la gloria. “El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”, dijo el exjugador, visiblemente emocionado, desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) luego de que se hiciera oficial su nombramiento.
“Tuve propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes, pero las rechacé a todas por la selección de Francia”, reveló Zidane, quien calificó el puesto como “un sueño”. El presidente de la FFF, Philippe Diallo, anunció su llegada en la sede de la Federación en París y señaló que se le otorgó un contrato de cuatro años al mítico 10.
“Este es un momento excepcional, excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, afirmó Diallo.
El excapitán galo quedó para siempre en la historia del fútbol francés como la figura del equipo que ganó el primer Mundial del país en 1998. Casi veinte años después vuelve como entrenador de su selección. El 9 de julio de 2006, “Zizou” se despidió como futbolista de la manera más extraña, con una expulsión por un cabezazo a Marco Materazzi durante la final mundialista ganada por penales por Italia ante Francia en Berlín.
𝘾𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙪𝙣𝙚 𝙚́𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 ✨🇫🇷 pic.twitter.com/ToAJa2fIEK— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026
Como jugador, Zidane no solo se consagró campeón del mundo en 1998, sino que también obtuvo una Eurocopa con Francia en 2000 y una Liga de Campeones con Real Madrid (2002), día en el que dio una volea memorable en la final ante Bayer Leverkusen.
Después de 14 años de Didier Deschamps como seleccionador francés, adornados por el título mundial de 2018, la elección de Zidane parece lógica y fue un secreto a voces. En su carrera no fue solo legendario en el campo, también en el banquillo, donde logró el hito histórico de encadenar tres Champions con el Real Madrid, las de 2016, 2017 y 2018.
Durante el extenso período que estuvo Deschamps al frente de Le Bleus, llevó al combinado a su segundo título mundial en 2018 y se quedó a las puertas de un tercero en 2022, tras perder la final contra Argentina. En el Mundial 2026 quedó en la cuarta posición.
Zidane, de 54 años, llevaba desde 2021 sin un puesto de entrenador, luego de su segundo paso por el banco de Real Madrid. “En febrero de 2025 me reuní con él. Fue una primera toma de contacto para proponerle una misión a la cabeza de nuestra selección”, declaró Diallo este martes. Como DT, el exastro francés solo dirigió al conjunto merengue.
El exfutbolista tendrá su debut oficial como DT de la selección francesa en septiembre próximo, cuando dé a conocer su primera convocatoria para el partido que está pautado contra Turquía el 25 de ese mismo mes por la Liga de Naciones. (AFP)