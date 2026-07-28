Japón sufrió un terremoto de magnitud 7,1 y evacuaron a más de 150.000 personas

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, y dejó al menos 50 personas heridas. El movimiento provocó derrumbes, incendios, cortes de electricidad e interrupciones en los servicios de transporte.

El sismo se registró a las 16.27 —hora local— y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El organismo le asignó una magnitud preliminar de 7,1, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos la estimó posteriormente en 6,8.

La intensidad alcanzó el nivel 7, el máximo de la escala sísmica japonesa, en algunas zonas de Kumamoto. Este indicador mide la fuerza del movimiento percibido en la superficie y su capacidad potencial para provocar daños, a diferencia de la escala utilizada para establecer la magnitud.

La alerta de tsunami fue levantada

La JMA emitió inicialmente una alerta ante la posibilidad de olas de hasta un metro en sectores costeros de las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga. Sin embargo, la medida fue levantada casi dos horas después al no detectarse actividad de tsunami.

Más de 150.000 personas recibieron indicaciones para trasladarse preventivamente a refugios durante la vigencia del aviso. Las autoridades mantienen las recomendaciones de precaución ante la posibilidad de réplicas y deslizamientos en las zonas afectadas.

🔴 Japón registra un fuerte terremoto de magnitud 7,1 y lanza una alerta de tsunami https://t.co/2x1VPMrbXQ pic.twitter.com/kkf4a0PXOE — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 28, 2026

De acuerdo con la información difundida por Reuters, unas 40.000 viviendas quedaron sin suministro eléctrico. También se suspendieron servicios ferroviarios y vuelos en el aeropuerto de Kumamoto.

Derrumbes, incendios y daños en rutas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó que se registraron personas heridas, edificios derrumbados, incendios y daños en rutas y puentes. Además, el Gobierno conformó un equipo especial para coordinar las tareas de asistencia y rescate.

La televisión pública NHK informó que al menos 12 viviendas colapsaron y que hubo llamados por personas atrapadas. También se registraron daños en el histórico castillo de Kumamoto y en diferentes tramos de la red vial.

Las centrales nucleares ubicadas en la región no presentaron anomalías después del terremoto. La situación continúa bajo vigilancia de la Agencia Meteorológica de Japón, mientras los equipos de emergencia recorren las zonas más afectadas del sur de Japón.