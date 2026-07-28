Secuestraron casi 390 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna

Gendarmería Nacional secuestró 388,5 kilogramos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna de transporte de combustible que circulaban por la Ruta Nacional 34, en la provincia de Santa Fe. Durante el operativo fueron detenidos tres ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento se realizó durante la madrugada, alrededor de la 1.15, a la altura del kilómetro 210 de la Ruta Nacional 34, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial "Rafaela", dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela, detuvieron la marcha de dos camiones con patente boliviana que se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron cinco mochilas con paquetes sospechosos en la cabina del primer vehículo y otros bultos ocultos dentro de la cisterna. En el segundo transporte también encontraron mochilas escondidas en el interior del tanque, por lo que la Justicia ordenó trasladar ambos rodados para realizar una requisa más exhaustiva.

Hallaron 370 paquetes de cocaína

Al inspeccionar el primer camión, los efectivos encontraron diez mochilas —cinco en la cabina y cinco en la cisterna— que contenían 228 paquetes de cocaína, con un peso total de 239 kilogramos.

En el segundo vehículo fueron halladas otras seis mochilas ocultas en la cisterna, donde se secuestraron 142 paquetes con un peso de 149,5 kilogramos.

En total, el operativo permitió incautar 370 paquetes de cocaína, con un peso consolidado de 388,5 kilogramos. Según las estimaciones oficiales, el cargamento tiene un valor aproximado de 8.664.428.000 pesos.

Tres detenidos y vehículos secuestrados

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, a cargo del fiscal coadyuvante Federico Grimm, fueron detenidos los tres ocupantes de los camiones, todos de nacionalidad boliviana.

Además de la droga, la Justicia ordenó el secuestro de ambos camiones cisterna, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La causa fue iniciada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.