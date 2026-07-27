 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales “Es un escándalo jurídico”, afirmó

Nahir Galarza solicitó revisar su condena: “hay errores en torno al veredicto”, dijo su abogado

El abogado de la joven condenada sostuvo que “discutirá” el agravante del vínculo. Se basó en el amparo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos para realizar la solicitud. "Hay suficientes elementos para bajar la condena", dijo.

27 de Julio de 2026
Nahir Galarza solicitó revisar su condena a prisión perpetua.
Nahir Galarza solicitó revisar su condena a prisión perpetua. Foto: (OLGA).

El abogado de la joven condenada sostuvo que “discutirá” el agravante del vínculo. Se basó en el amparo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos para realizar la solicitud. "Hay suficientes elementos para bajar la condena", dijo.

La defensa de Nahir Galarza solicitó revisar la condena a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, asesinado de dos disparos el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, al tiempo que consideró que se trata de "un escándalo jurídico".

 

El abogado de Galarza, Eduardo Gerard, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó que cuestiona el agravante del vínculo: "Yo voy a discutir el tipo penal respecto al tipo de pareja".

De acuerdo con su relato, el juez se basó en tres aspectos para declarar culpable a su clienta: dos pericias telefónicas y los testigos.

Una de los peritajes la llevó a cabo el especialista Ferrari, y otra, Gabriela Laiño, quien se encargó de analizar las redes sociales y posteriormente presentó un escrito de 1.400 páginas.

 

Se supo años más tarde que hubo un juicio laboral en el que se constató que Laiño no estaba idónea para este tipo de pericias, ya que era bromatóloga, por lo que Gerard consignó: "Si ella no es perito, entonces es falso lo que se presentó en el juicio".

 

En este sentido, el abogado reconoció que su objetivo no es la nulidad del proceso, sino que, según señaló, "hay suficientes elementos para bajar la condena".

Gerard subrayó que el Tribunal actuó "sin perspectiva de género": "El juez, por ejemplo, no consideró que ella tenía el mismo derecho de tener relaciones con un hombre sin ser su pareja. Es un escándalo jurídico".

 

"Errores en el veredicto"

 

El letrado, que asumió el patrocinio legal de la autora del crimen en septiembre de 2025, explicó que se basó en el amparo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos para realizar la petición ante la Sala número uno del Tribunal Superior de esa provincia, a raíz de que es un recurso único para casos con sentencia firme.

 

"La audiencia no tiene plazo", indicó, y agregó: "No entendemos por qué llama tanto la atención este caso. Nahir sabe dónde estamos parados y está ansiosa".

Eduardo Gerard.
Eduardo Gerard.

 

El asesor jurídico aclaró que la joven de 27 años "sabe que tiene que estar presa y no niega lo que pasó, pero acá hay errores en torno al veredicto dictado".

Galarza recurrió en diversas instancias la máxima pena dictada en 2019 hasta que la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso extraordinario en 2024 y confirmó la sentencia en su contra.

Temas:

nahir galarza abogado corte suprema
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso