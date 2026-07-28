Volcó un camión con acoplado en Autovía 14 y el tránsito estuvo totalmente interrumpido

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes a la altura del kilómetro 300 de la Autovía 14, frente al acceso a Colonia Racedo. El camión quedó atravesado sobre la calzada y obligó a interrumpir completamente la circulación.
Un camión con acoplado volcó este martes por la madrugada sobre la Autovía 14, a la altura del kilómetro 300, en jurisdicción de Federación, y provocó el corte total del tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia para liberar la calzada.
El siniestro se registró frente al acceso a Colonia Racedo, en el carril con sentido sur-norte, cuando aún predominaba la oscuridad.
Según la información policial, el vehículo era conducido por un hombre de 40 años, empleado de la empresa Las Camelias, quien circulaba al mando de un camión Iveco 220.
Por causas que son materia de investigación, el acoplado perdió estabilidad y volcó sobre la ruta. Instantes después, también se despistó y volcó el camión, que terminó atravesado sobre la cinta asfáltica e impidió completamente la circulación vehicular.
A pesar de la magnitud del siniestro, el transporte no llevaba carga al momento del hecho.
Importante operativo para liberar la ruta
Personal de la Comisaría Nº 23 Suburbios intervino inmediatamente para asegurar la zona, ordenar el tránsito y coordinar las tareas de remoción del vehículo.
El corte se extendió durante varias horas mientras trabajaban los equipos encargados de retirar el camión y el acoplado de la calzada.
Las tareas se desarrollaron en la zona del Paraje Guayaquil, donde posteriormente la circulación pudo ser restablecida.
Investigan las causas del siniestro
Hasta el momento no fueron informadas las causas que originaron el vuelco.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que continúa con las diligencias para establecer cómo se produjo el despiste y posterior vuelco del transporte de gran porte.
Mientras tanto, los trabajos continúan para retirar completamente el vehículo de la banquina y normalizar las condiciones de circulación en el sector.