Decomisaron 100 kilos de carne porcina por faena clandestina y 110 cerdos sin documentación

Un total de 100 kilos de carne porcina faenada de manera clandestina fue decomisado durante una serie de controles realizados en la localidad de Miramar, en el departamento San Justo, provincia de Córdoba. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal del Ministerio de Bioagroindustria provincial, que además detectó importantes irregularidades en establecimientos dedicados al procesamiento y comercialización de productos cárnicos.

Los operativos fueron ejecutados por agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control junto a la Secretaría de Ganadería y efectivos de la División Patrulla Rural Noreste. Las inspecciones se desarrollaron en distintos establecimientos vinculados al faenamiento y venta de carne y sus derivados.

Durante las recorridas, los inspectores constataron que uno de los locales inspeccionados no reunía las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de los productos ofrecidos al público. Además, se verificó que el establecimiento carecía de las habilitaciones exigidas para desarrollar esa actividad.

Irregularidades detectadas durante los controles

Como resultado de las inspecciones, las autoridades procedieron al decomiso de los 100 kilos de carne porcina y de diversos subproductos cárnicos que habían sido obtenidos mediante faena clandestina, una práctica prohibida por la legislación vigente debido a los riesgos sanitarios que implica para la población.

Asimismo, durante el procedimiento también fueron decomisados 110 porcinos que no contaban con la documentación correspondiente para acreditar su origen y propiedad. La falta de registros y certificaciones constituye una infracción a las normas que regulan la actividad ganadera y la trazabilidad animal.

Desde el Ministerio de Bioagroindustria indicaron que estas acciones forman parte de los controles permanentes destinados a garantizar la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de la normativa vigente en toda la provincia.

Legislación y recomendaciones

Las actuaciones fueron realizadas en el marco de la Ley Provincial Nº 10.326, correspondiente al Código de Convivencia de Córdoba; la Ley Nº 6.974, que regula el faenamiento, comercialización e industrialización de la carne; y la Ley Nº 5.542 de marcas y señales.

Las autoridades recordaron que todos los productos cárnicos y subproductos de origen animal deben provenir exclusivamente de frigoríficos, mataderos y plantas elaboradoras habilitadas, ya que estos establecimientos cumplen con los controles sanitarios exigidos para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos.

Además, remarcaron la importancia de adquirir carne únicamente en comercios habilitados, una medida fundamental para prevenir riesgos para la salud y desalentar los circuitos clandestinos de comercialización.