Intentaba transportar casi 500 kilos de pescados de Corrientes a Concordia y le decomisaron la carga

Un control policial realizado en el límite sur de Corrientes terminó con el decomiso de cerca de media tonelada de pescados que eran transportados sin la documentación correspondiente hacia la ciudad de Concordia, en Entre Ríos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Seguridad Vial de la Policía de Corrientes, quienes interceptaron una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre domiciliado en la localidad entrerriana.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados detectaron una importante carga de ejemplares de río transportados en la caja trasera, cubiertos con una lona negra y distribuidos en numerosas bolsas.

Más de 120 ejemplares transportados sin documentación

Según informaron fuentes oficiales, el conductor no pudo presentar documentación que acreditara el origen de la mercadería ni permisos para su traslado.

Además, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos, requisito que debe estar respaldado por la documentación correspondiente emitida por organismos competentes.

Ante esa situación, los efectivos dieron intervención al fiscal de Investigaciones de Mocoretá, Bruno Monzón, quien ordenó la actuación de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica (PRIAR) para continuar con las actuaciones administrativas.

Qué especies fueron secuestradas

El conteo realizado por los agentes permitió determinar que la carga estaba compuesta por 123 pescados de distintas especies.

Según el detalle oficial, fueron secuestrados 99 dorados, 11 bogas y 13 bagres, con un peso total estimado en aproximadamente 500 kilos.

La mercadería fue decomisada por disposición judicial debido a la falta de documentación respaldatoria y por presuntas infracciones a la normativa vigente que regula la pesca y el transporte de especies protegidas.

También secuestraron la camioneta

Además del decomiso de los pescados, las autoridades dispusieron el secuestro de la camioneta utilizada para el traslado de la carga.

Las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes, organismo que continuará con el trámite administrativo y evaluará las posibles sanciones que pudieran corresponder.