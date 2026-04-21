Crimen del joven en situación de calle: detuvieron al sospechoso y hallaron el arma

El crimen del joven en situación de calle que conmocionó a la ciudad de Concordia tuvo un avance significativo este martes, cuando la investigación permitió la detención del principal sospechoso y el secuestro del arma que habría sido utilizada en el hecho. La causa, que investiga la muerte de Gastón Nicolás Ferreyra, de 24 años, entra ahora en una etapa decisiva para esclarecer lo ocurrido en la vivienda de calle Larocca al 1500.

El hallazgo del cuerpo del joven, ocurrido el sábado, había generado una rápida intervención policial y judicial. Ferreyra fue encontrado con una herida de arma de fuego en el tórax dentro de una propiedad que, según la investigación, sería lindante al domicilio del ahora detenido. Desde entonces, los fiscales Martín Núñez y Mario Guerrero encabezan la causa.

Con el avance de las tareas investigativas, se realizaron distintos procedimientos que permitieron reconstruir parte de la secuencia de los hechos. La hipótesis principal sostiene que el enfrentamiento se habría producido dentro del contexto de un presunto intento de ingreso a la vivienda, aunque esa línea aún debe ser confirmada por las pericias.

Detención del sospechoso y avance de la investigación

La detención del principal sospechoso se concretó durante la jornada del martes, luego de una serie de allanamientos coordinados por personal de la División Investigaciones. El operativo se desarrolló en inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho, lo que permitió actuar con rapidez sobre el entorno del caso.

El detenido es un joven que reside en una vivienda lindante a la escena del crimen. Según los primeros elementos recolectados, habría sido quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Ferreyra, aunque la Justicia remarca que esa hipótesis deberá ser corroborada con pruebas científicas.

Las autoridades judiciales indicaron que el análisis de la escena, junto con los testimonios y elementos secuestrados, será clave para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos previos al disparo.

El hallazgo del arma y las pericias clave

Uno de los avances más relevantes de la causa se produjo cuando los investigadores lograron localizar el arma que habría sido utilizada en el homicidio. Tras un operativo en la zona, se halló un revólver calibre .22 enterrado en un sector señalado durante la investigación.

El arma fue inmediatamente secuestrada y puesta a disposición de los peritos especializados, quienes deberán determinar si coincide con el proyectil que impactó en la víctima. Este análisis balístico será fundamental para confirmar o descartar la vinculación directa del arma con el crimen, indicó Diario El Sol.

Además del revólver, también se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés que serán sometidos a peritajes para reconstruir comunicaciones y movimientos previos al hecho.

Etapa clave de la causa judicial

Con la detención del sospechoso y el hallazgo del arma, la investigación ingresa en una fase determinante. Los fiscales Martín Núñez y Mario Guerrero supervisan de cerca cada una de las medidas judiciales y técnicas que se están llevando adelante.

Las próximas horas serán cruciales para el análisis de la evidencia recolectada, que permitirá establecer si la hipótesis del enfrentamiento en el marco de un intento de ingreso a la vivienda se confirma o si surgen nuevas líneas investigativas.