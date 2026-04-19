Asesinaron a joven en situación de calle en Concordia: investigan venganza por deuda

La víctima recibió un disparo en el pecho y se dio a conocer su indentidad. La investigación apunta a un conflicto previo por deudas y amenazas. Lo que hallaron en el lugar del crimen.
Un hombre en situación de calle fue asesinado en Concordia. La víctima fue hallada sin vida durante la madrugada de este sábado en el patio delantero de una vivienda, en un caso que es investigado como un posible ajuste de cuentas vinculado a deudas y amenazas previas.
El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Larocca al 1500, donde la dueña de casa encontró el cuerpo y dio aviso inmediato a la Policía. La víctima, un joven de 24 años, presentaba un orificio de bala en la zona baja del pecho.
Vecinos de la zona indicaron que durante la madrugada se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego, lo que reforzó la hipótesis de un ataque directo. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, mientras los investigadores comenzaron a relevar cámaras de seguridad.
Allanamientos y secuestro de elementos clave
En el marco de la causa, personal policial realizó tres allanamientos en distintos domicilios vinculados a sospechosos. Durante los procedimientos, se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la investigación.
Entre los objetos incautados se encontraron una motocicleta Corven Energy, prendas de vestir, nueve teléfonos celulares, 15 envoltorios de cocaína y una campera. Además, se practicaron pruebas de dermotest a las personas notificadas en los operativos.
Las actuaciones estuvieron a cargo de la División Policía Científica, que trabajó en la recolección de pruebas para determinar la mecánica del crimen y la posible participación de los sospechosos, indicó El Sol.
Antecedentes y amenazas previas
La víctima fue identificada como Gastón Nicolás Ferreyra, de 24 años, quien vivía en situación de calle y contaba con antecedentes judiciales por robos. La investigación tomó un giro clave a partir de la denuncia realizada por su hermana.
Según relató la mujer en la comisaría octava, el joven mantenía conflictos económicos con una familia, cuyos integrantes habrían amenazado en reiteradas oportunidades con matarlo. Incluso, afirmó que se presentaban armados en su domicilio y advertían que cumplirían con la amenaza.
Con estos elementos, los investigadores avanzaron en la hipótesis de una venganza por deudas, en un contexto atravesado por la marginalidad, el consumo de drogas y la violencia. La causa continúa en etapa investigativa para determinar responsabilidades.
Una muerte rodeada de interrogantes
Ante la gravedad del hecho, los fiscales Natalia Contti y Martín Núñez dispusieron registrar la vivienda donde apareció el cuerpo. El allanamiento arrojó resultados que los investigadores consideran clave. Dentro de la propiedad se secuestraron un revólver calibre .22 largo, 48 cartuchos calibre .22, compatibles con el arma y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para rastrear comunicaciones, movimientos y posibles vínculos con la víctima.
La causa fue caratulada de manera preventiva para establecer las formas y circunstancias del deceso. La principal hipótesis gira en torno a un ataque directo, aunque no se descartan otras líneas: un enfrentamiento, una discusión previa o la participación de terceros.
El arma secuestrada será sometida a pericias balísticas para determinar si fue la utilizada en el homicidio.
Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de Ferreyra, un joven que vivía en la calle y que, según fuentes policiales, mantenía vínculos conflictivos en el barrio.