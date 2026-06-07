Tras su golazo, Maximiliano Rueda analizó el empate de Patronato: “Es rescatable el punto”

Una vez más, Maximiliano Rueda fue una de las figuras de Patronato. El lateral derecho convirtió un gran gol en el empate 1 a 1 frente a Agropecuario, por la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, y volvió a demostrar su importancia en el equipo de Marcelo Candia.

A los 23 minutos del primer tiempo apareció la mejor jugada del encuentro. Maximiliano Rueda encontró espacio fuera del área, sacó un potente remate y venció al arquero rival para establecer el 1 a 0 parcial en Carlos Casares.

No fue la primera vez que el defensor se destacó con este tipo de definiciones. Semanas atrás también había convertido desde media distancia en la victoria frente a Nueva Chicago, una muestra de la confianza que atraviesa en el aspecto ofensivo.

El partido cambió tras la expulsión

Patronato logró sostener la ventaja durante buena parte del encuentro y cerró un correcto primer tiempo. Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el complemento.

Pero mira el golazo que hace Maxi Rueda mamita querida pic.twitter.com/bjxmYlG53b — Felipe Curuchet 🎙️ (@FeliCuruchet) June 7, 2026

La expulsión de Valentín Pereyra a los 56 minutos condicionó al conjunto entrerriano, que debió afrontar más de media hora con un jugador menos. Apenas un minuto después de la tarjeta roja, Agropecuario consiguió la igualdad por intermedio de Brian Blando.

A partir de ese momento, el equipo local asumió el protagonismo y obligó al Rojinegro a replegarse cerca de su arco para defender el resultado.

La palabra de Maximiliano Rueda

Tras el encuentro, Maximiliano Rueda valoró el esfuerzo realizado por sus compañeros para sostener la igualdad jugando gran parte del segundo tiempo en inferioridad numérica.

"Hasta la expulsión estuvimos bien y bueno, después tuvimos que aguantar y es rescatable el punto", expresó el futbolista una vez finalizado el partido.

Además, Maximiliano Rueda se refirió a los objetivos de Patronato en la competencia y dejó en claro cuál es la meta que persigue el plantel en esta etapa del torneo.

"Patronato va partido a partido, nuestro objetivo es llegar al Reducido, pero lo principal es hacerlo valer en nuestra casa", señaló.

Con este empate, el conjunto entrerriano sumó un punto fuera de casa y continúa en la pelea por acercarse a los puestos de clasificación. Mientras tanto, Maximiliano Rueda sigue consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo, aportando no solo en defensa sino también con goles decisivos que mantienen a Patronato en la lucha dentro de la Primera Nacional.