Patronato empató 1 - 1 frente a Agropecuario en Carlos Casares

REDACCIÓN ELONCE
Patronato vs Agropecuario terminó igualado 1 a 1 por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El Rojinegro ganaba con un golazo de Rueda, pero la expulsión de Pereyra condicionó el desarrollo y el local llegó al empate.
Patronato vs Agropecuario finalizó 1 a 1 en el estadio Ofelia Rosenzuaig de Carlos Casares por la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo entrerriano se había puesto en ventaja con un golazo de Maximiliano Rueda en el primer tiempo, pero terminó repartiendo puntos luego de la expulsión de Valentín Pereyra y el empate de Brian Blando en el complemento.
Patronato terminó rescatando un punto en una cancha difícil luego de jugar más de media hora con un hombre menos.
Durante los minutos finales, Patronato resistió los avances del Sojero y trató de aprovechar algún contraataque. El partido se tornó trabado y accidentado, con varias interrupciones y un desarrollo que perdió fluidez.
En busca de sostener el resultado, Marcelo Candia movió el banco de suplentes. Joaquín Barolín, Juan Salas, Renzo Reynaga y Fernando Moreyra dejaron la cancha para los ingresos de Julián Marcioni, Facundo Genez, Emanuel Picco y Tomás Attis.
Marcelo Candia fue expulsado.
A los 57 minutos, Brian Blando capitalizó una acción ofensiva del conjunto local.
El partido tuvo un quiebre a los 56 minutos. Valentín Pereyra vio la tarjeta roja y dejó al equipo de Marcelo Candia con diez jugadores en un momento clave del encuentro.
El segundo tiempo comenzó con un Agropecuario decidido a buscar el empate. El conjunto de Carlos Casares adelantó sus líneas y empezó a acercarse con mayor frecuencia al arco defendido por Alan Sosa, obligando a Patronato a retroceder algunos metros.
La expulsión modificó rápidamente el desarrollo del juego. Agropecuario aprovechó el hombre de más y apenas un minuto después encontró la igualdad.
A los 43 minutos, el Rojinegro volvió a generar peligro. Brandon Cortés ejecutó un tiro libre que generó expectativas, pero la jugada no terminó en gol y el marcador se mantuvo sin modificaciones.
Más tarde, a los 38 minutos, Patronato estuvo cerca de ampliar la diferencia. El arquero Luciano Acosta respondió de gran manera ante un remate peligroso y despejó la pelota con los puños cuando parecía que llegaba el segundo tanto del Santo.
A Patronato le costó encontrar profundidad, aunque logró golpear en el momento justo con la aparición de Rueda. Luego del gol, el equipo de Marcelo Candia intentó sostener la ventaja ante un rival que buscó reaccionar.
El inicio del partido mostró a Agropecuario más incisivo. El conjunto local llegó a convertir en los primeros minutos, pero la acción fue invalidada por posición adelantada, lo que llevó tranquilidad al equipo de Marcelo Candia.
Con el correr de los minutos, el juego se emparejó. Patronato intentó progresar en ataque, aunque le costó generar peligro en los metros finales. El encuentro se disputó mayormente en la mitad de la cancha y tuvo escasa trascendencia en las áreas.
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Antes de la apertura del marcador, el Rojinegro había contado con una oportunidad que no pudo concretar. Luego, a los 23 minutos, apareció Maximiliano Rueda para romper la paridad y poner en ventaja al Santo.
En un trámite intenso y disputado, Juan Salas fue amonestado con tarjeta amarilla.
El conjunto entrerriano, dirigido por Marcelo Candia, busca volver al triunfo luego de haber sumado apenas un punto en sus dos presentaciones más recientes. El objetivo del Rojinegro es acercarse nuevamente a los puestos de Reducido en una zona que se mantiene muy pareja.
El encuentro cuenta con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y la transmisión de ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Las formaciones
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Joaquín Barolín y Valentín Pereyra; Renzo Reynaga.
Agropecuario: Luciano Acosta; Tomás Lecanda, Milton Ramos, Enzo Aguirre, Jorge Valdez Chamorro, Alan Aguirre, Brian Blando, Braian Aranda, Lorenzo Barrera, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira.