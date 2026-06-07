Patronato empató con Agropecuario 1 a 1 y terminó con 10 jugadores

Patronato vs Agropecuario finalizó 1 a 1 este domingo en el estadio Ofelia Rosenzuaig de Carlos Casares, por la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano se había puesto en ventaja con un gol de Maximiliano Rueda en el primer tiempo, pero la expulsión de Valentín Pereyra en el complemento condicionó el trámite y permitió la reacción del equipo local.

El Rojinegro necesitaba volver al triunfo para acercarse a los puestos de Reducido luego de sumar apenas un punto en sus dos presentaciones anteriores. Sin embargo, terminó llevándose una igualdad que dejó sensaciones encontradas por cómo se desarrolló el encuentro.

Patronato logró sumar fuera de casa y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. Con este empate ante Agropecuario, el equipo de Marcelo Candia quedó en la 11ª posición de la Zona B.

Fue un partido con pocas situaciones claras durante gran parte del juego y un cierre accidentado. Patronato mostró dos caras distintas entre el primer y el segundo tiempo.

Un golazo de Rueda rompió la paridad

El encuentro comenzó con una advertencia de Agropecuario. El conjunto local llegó al gol en los primeros minutos, pero la acción fue invalidada por posición adelantada, en una jugada que generó el primer sobresalto para el equipo de Candia.

Con el correr de los minutos, el desarrollo se emparejó. Patronato tuvo dificultades para generar peligro en los metros finales y el juego se concentró mayormente en la mitad de la cancha, con escasa trascendencia frente a los arcos.

A los 23 minutos apareció la mejor acción de la tarde. Maximiliano Rueda sacó un gran remate y convirtió un verdadero golazo para establecer el 1 a 0 y darle tranquilidad al conjunto entrerriano.

El Santo cerró mejor la primera etapa

Tras la ventaja, Patronato logró acomodarse mejor en el campo y sostuvo el control del partido durante varios pasajes del primer tiempo.

Juan Salas fue amonestado en una etapa inicial en la que el Rojinegro intentó administrar la ventaja. Sin embargo, Agropecuario volvió a inquietar y obligó a una gran respuesta de Alan Sosa, que le ganó un duelo importante a Alan Aguirre para evitar el empate.

A los 38 minutos, el Santo estuvo cerca del segundo. Luciano Acosta respondió con seguridad y despejó con los puños un remate peligroso que llevaba destino de red. Luego, sobre los 43, Brandon Cortés ejecutó un tiro libre que generó expectativa, aunque no pudo ampliar la diferencia. Antes del descanso también fueron amonestados Alan Aguirre y el arquero Acosta.

La expulsión que cambió el partido

El segundo tiempo mostró un panorama diferente. Agropecuario adelantó sus líneas y comenzó a acercarse con más frecuencia al área defendida por Sosa.

El punto de quiebre llegó a los 56 minutos, cuando Valentín Pereyra vio la tarjeta roja y dejó a Patronato con diez jugadores. La expulsión modificó por completo el desarrollo del encuentro.

Apenas un minuto después, Brian Blando aprovechó el envión anímico del local y marcó el 1 a 1 para Agropecuario, que encontró rápidamente la recompensa a la superioridad numérica.

Aguantó hasta el final y rescató un punto

Con un hombre menos, Patronato debió replegarse y apostar al orden defensivo. Agropecuario asumió el protagonismo y generó varias aproximaciones durante el resto del complemento, aunque sin la claridad suficiente para quebrar nuevamente a la defensa rojinegra.

Marcelo Candia buscó refrescar el equipo con las salidas de Joaquín Barolín, Juan Salas, Renzo Reynaga, Brandon Cortéz y Fernando Moreyra. En sus lugares ingresaron Alejo Miró, Tomás Attis, Facundo Genez, Emanuel Picco y Santiago Piccioni.

Los minutos finales fueron trabados y accidentados. Agropecuario contó con algunas oportunidades para quedarse con la victoria, mientras que Patronato resistió con esfuerzo. Cerca del cierre, una fuerte acción protagonizada por Piccioni generó tensión y estuvo al límite de una expulsión, aunque el árbitro Gastón Monsón Brizuela decidió no mostrar la tarjeta roja.

Finalmente, el empate selló la historia en Carlos Casares. Patronato dejó escapar una victoria que parecía encaminada tras el golazo de Rueda, pero logró sostener un punto valioso jugando gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas.