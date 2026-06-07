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Sociedad Fecha de cobro jubilados junio

Anses inicia el calendario de pagos de junio: fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, AUH y desempleo

La ANSES pone en marcha el cronograma de pagos clave del primer semestre. El esquema día por día ordenado por DNI para cobrar el haber con aumento, el medio aguinaldo y el bono de $70.000. El calendario completo de junio 2026.

7 de Junio de 2026
(Imagen ilustrativa).
(Imagen ilustrativa). Foto: (Archivo).

La ANSES pone en marcha el cronograma de pagos clave del primer semestre. El esquema día por día ordenado por DNI para cobrar el haber con aumento, el medio aguinaldo y el bono de $70.000. El calendario completo de junio 2026.

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en junio de 2026, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

 

En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

 

El calendario completo de la Anses de junio 2026

 

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

 

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

 

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

 

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

 

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

 

Asignación por Prenatal

 

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

 

Asignación por Maternidad

 

Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

 

Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

 

Pensiones No Contributivas

 

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

 

Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

 

Prestación por Desempleo

 

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Temas:

Anses AUH calendario de pagos jubilaciones junio 2026
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