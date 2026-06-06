Aguinaldo, aumento y bono extraordinario de ANSES: cuánto cobran los jubilados en junio de 2026

El aguinaldo, aumento y bono extraordinario de ANSES marcarán el bolsillo de los jubilados y pensionados durante junio de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que este mes se acreditará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, junto con el incremento por movilidad y el refuerzo económico extraordinario que continúa vigente para los haberes más bajos.

La combinación de estas tres medidas permitirá que quienes perciben la jubilación mínima alcancen ingresos superiores a los $670.000. De esta manera, junio se convierte en uno de los meses más importantes del calendario previsional, ya que concentra beneficios que impactan directamente en el poder adquisitivo de millones de adultos mayores.

Desde el organismo previsional remarcaron que tanto el aguinaldo como el bono se abonarán de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los montos se acreditarán junto con el haber mensual en una única liquidación.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo se compone el haber de los jubilados en junio

Para los beneficiarios que cobran la jubilación mínima, el haber mensual actualizado quedó establecido en $403.317,99 tras la aplicación del aumento del 2,58% correspondiente a junio. Este incremento surge de la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones en función de variables económicas determinadas por la normativa vigente.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional decidió mantener para reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. Este beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación mensual.

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El tercer componente es el Salario Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Para quienes cobran la mínima, el medio aguinaldo asciende a $201.658,99, equivalente al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Así, la suma total alcanza los $674.976,98 durante junio.

Qué sucede con quienes cobran haberes superiores

No todos los jubilados reciben el bono extraordinario en su totalidad. El esquema implementado por el Gobierno contempla un refuerzo decreciente para quienes perciben ingresos superiores al haber mínimo.

En estos casos, el bono se ajusta de manera proporcional hasta alcanzar un tope determinado por las autoridades nacionales. Esto significa que algunos beneficiarios cobrarán un monto menor a los $70.000, mientras que quienes superen el límite establecido no recibirán este refuerzo.

Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, el aguinaldo sí corresponde a todos los jubilados y pensionados incluidos en el sistema previsional. El cálculo se realiza automáticamente tomando como referencia el mejor haber percibido entre enero y junio de 2026, sin necesidad de realizar ninguna gestión ante la ANSES.

Calendario de pagos y acreditación de los haberes

La ANSES informó que los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima comenzarán a cobrar sus haberes entre el 8 y el 19 de junio, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Por su parte, quienes cobran haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos entre el 23 y el 27 de junio. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan de acuerdo con el número final del documento nacional de identidad, indicó Iprofesional.

El organismo también aclaró que el aguinaldo, el bono extraordinario y el haber mensual se depositarán en una única acreditación. De esta manera, los beneficiarios podrán visualizar todos los conceptos incluidos en el mismo comprobante de pago.

Para conocer el detalle exacto de la liquidación, los jubilados pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí encontrarán el desglose completo de los montos correspondientes a junio y la fecha específica de cobro según su situación previsional.