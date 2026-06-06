Constancia de CUIL ANSES: cómo obtenerla online y en pocos minutos

La constancia de CUIL ANSES puede obtenerse de forma online, gratuita y en pocos minutos a través de los canales digitales habilitados por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se trata de un documento indispensable para trabajadores, jubilados, estudiantes y ciudadanos que necesitan acreditar su identificación laboral ante organismos públicos y privados.

Desde el organismo previsional recordaron que el trámite se realiza íntegramente por internet y no requiere la intervención de gestores ni el pago de aranceles. El comprobante puede descargarse desde una computadora, teléfono celular o tablet con acceso a la web oficial.

El Código Único de Identificación Laboral (CUIL) es una herramienta fundamental dentro del sistema previsional argentino, ya que permite registrar aportes, acceder a beneficios sociales y realizar una amplia variedad de gestiones administrativas.

Para qué sirve la constancia de CUIL

La constancia es requerida habitualmente para iniciar una relación laboral formal, realizar trámites bancarios, gestionar créditos, acceder a prestaciones sociales y efectuar diversas operaciones ante organismos estatales.

Además, suele ser solicitada por empleadores, entidades educativas, compañías de seguros y organismos previsionales para verificar la identidad y situación registral de una persona.

Desde ANSES remarcaron que el documento tiene plena validez legal y no necesita firmas, sellos ni certificaciones adicionales. Una vez descargado desde la plataforma oficial, puede imprimirse o presentarse en formato digital según el trámite correspondiente.

Cómo obtener la constancia por internet

El procedimiento es sencillo y puede completarse en pocos pasos. Los usuarios deben ingresar al sitio oficial de ANSES y dirigirse a la sección destinada a la consulta de constancia de CUIL.

Una vez allí, el sistema solicitará algunos datos personales para validar la identidad del solicitante. Tras completar la información requerida, se generará automáticamente el comprobante, que podrá descargarse e imprimirse de manera inmediata.

El organismo recordó que el CUIL se asigna automáticamente cuando una persona obtiene por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que no posee fecha de vencimiento y permanece vigente durante toda la vida.

Qué hacer si el sistema no encuentra el CUIL

En determinados casos, el número de CUIL puede no figurar en las bases de datos disponibles para la consulta online. Cuando esto ocurre, el trámite debe completarse de manera presencial en una oficina de ANSES, precisó C5N.

Para los ciudadanos argentinos mayores de 18 años, únicamente será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad vigente. En el caso de los menores de edad, además del DNI, deberán presentar la partida de nacimiento y la documentación correspondiente de sus padres o representantes legales.

Por otra parte, las personas extranjeras deberán acreditar su situación migratoria mediante la documentación exigida para cada caso, como el DNI para extranjeros o los comprobantes de residencia habilitados.