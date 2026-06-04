Becas Progresar: comenzaron a pagar cuotas acumuladas y algunos estudiantes cobrarán hasta $105.000

Miles de estudiantes de todo el país comenzaron a recibir novedades sobre las Becas Progresar luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciara las primeras liquidaciones correspondientes al ciclo lectivo 2026. En varios casos, los beneficiarios percibirán durante junio montos superiores a los habituales debido a la acumulación de cuotas retroactivas.

La situación alcanza principalmente a quienes realizaron la inscripción durante la primera convocatoria del año y permanecían en proceso de evaluación. Una vez aprobada la solicitud, ANSES liquida en un solo pago los meses que quedaron pendientes desde el inicio del ciclo lectivo.

De esta manera, algunos estudiantes podrán observar acreditaciones que superan los $100.000, una cifra que surge de la acumulación de varias cuotas mensuales del beneficio.

Cómo saber si la beca fue aprobada

Mientras continúan las evaluaciones de solicitudes, miles de jóvenes buscan confirmar si forman parte de las primeras adjudicaciones del programa. Una de las herramientas más utilizadas para verificar esta situación es la Certificación Negativa de ANSES.

Entre los beneficiarios comenzó a popularizarse el denominado "semáforo", un mecanismo informal que permite identificar si existe una liquidación en curso. Cuando la referencia vinculada a las Becas Progresar aparece destacada en color rojo dentro del sistema, suele interpretarse como una señal de que el estudiante fue incorporado a una próxima liquidación.

Además, el estado de la solicitud puede consultarse directamente desde la plataforma oficial del programa, donde se informa si el trámite continúa en evaluación, fue aprobado o rechazado.

Las autoridades prevén que nuevas adjudicaciones continúen incorporándose durante las próximas semanas a medida que avance el análisis de los expedientes presentados.

Por qué algunos estudiantes recibirán $105.000

El monto mensual bruto de las Becas Progresar se mantiene actualmente en $35.000. Sin embargo, cuando la aprobación llega varios meses después del inicio de clases, ANSES regulariza los pagos pendientes mediante una liquidación acumulada.

Por esa razón, quienes reciban las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo junto con la actual pueden alcanzar una acreditación total de $105.000.

No obstante, el importe final puede variar según la fecha de aprobación, la línea del programa a la que pertenezca el estudiante y las características particulares de cada expediente.

El 20% retenido y los requisitos para mantener el beneficio

Como ocurre cada año, ANSES no deposita de manera inmediata el total de la beca. Los beneficiarios perciben mensualmente el 80% del monto establecido, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acrediten los requisitos académicos exigidos por el programa.

En una beca de $35.000, esto significa que el estudiante recibe regularmente $28.000 y posteriormente puede acceder al porcentaje retenido una vez cumplidas las condiciones establecidas.

Para conservar las Becas Progresar durante todo el ciclo lectivo también es necesario mantener la condición de alumno regular y cumplir con los requisitos académicos previstos para cada modalidad.

Las evaluaciones periódicas continúan vigentes y permiten verificar la continuidad de los estudios, por lo que los beneficiarios deberán seguir atentos al cumplimiento de todas las exigencias para evitar suspensiones futuras del beneficio.