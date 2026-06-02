Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo consultar si fue aprobada la inscripción

Las Becas Progresar 2026 mantienen el mismo monto que en años anteriores. Los estudiantes ya pueden verificar el estado de su solicitud y conocer cómo será el pago del beneficio.
Las Becas Progresar 2026 continúan siendo una de las principales herramientas de asistencia económica para estudiantes de todo el país. Tras el cierre de la primera convocatoria para las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, miles de jóvenes buscan confirmar si fueron aceptados en el programa y conocer cuándo cobrarán el beneficio correspondiente a este año.
El programa depende del Ministerio de Capital Humano y su liquidación se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Está destinado a estudiantes que cursan estudios secundarios, terciarios, universitarios, de enfermería y formación profesional.
Con la etapa de inscripción ya concluida para algunas líneas, las consultas se multiplican entre quienes esperan la aprobación de sus solicitudes y la confirmación de las próximas fechas de pago.
Cuánto se cobra por las Becas Progresar
Según lo establecido por la Resolución 172/2026, el monto mensual de las Becas Progresar para las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional es de 35.000 pesos brutos.
Sin embargo, los beneficiarios no perciben la totalidad de ese importe cada mes. Como ocurre habitualmente dentro del programa, ANSES deposita el 80 por ciento del beneficio y retiene el 20 por ciento restante hasta que se acrediten las condiciones académicas exigidas.
De esta manera, los estudiantes reciben actualmente 28.000 pesos mensuales de manera directa. El monto retenido se liquida posteriormente en una cuota anual una vez que el beneficiario acredita la regularidad académica y cumple con los requisitos establecidos por el programa.
Otro aspecto importante es que quienes ingresan por primera vez al sistema pueden recibir pagos retroactivos o acumulados correspondientes a períodos anteriores hasta que su situación administrativa quede completamente regularizada.
Cómo verificar si la solicitud fue aprobada
Los estudiantes que completaron la inscripción y todavía no recibieron una notificación oficial cuentan con distintas herramientas para conocer el estado del trámite.
Una de las opciones consiste en ingresar al sitio web de ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí es posible verificar si existe una fecha de cobro asignada o si el beneficio ya fue incorporado al calendario de pagos, indicó TN.
La otra alternativa es ingresar directamente a la plataforma oficial de Progresar, donde se puede consultar el estado de la solicitud. El sistema informa si la inscripción fue aprobada, observada o rechazada y permite conocer los motivos en caso de existir algún inconveniente con la documentación presentada.
Actualmente, la inscripción para Progresar Formación Profesional continúa abierta y permanecerá habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026, mientras que las convocatorias para Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizaron.