Tras la compra de Mastellone, Arcor y Danone crearon La Serenísima S.A

Arcor y Danone profundizaron su integración en el negocio lácteo argentino con la creación de una nueva sociedad denominada La Serenísima S.A., una estructura orientada a inversiones y eventuales adquisiciones. La decisión se conoció apenas dos meses después de que ambas compañías completaran la compra del control total de Mastellone Hermanos.

La novedad fue comunicada por el Grupo Arcor ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según se informó, la nueva firma tendrá como finalidad la realización de operaciones financieras y de inversión, incluyendo la posibilidad de adquirir participaciones en empresas existentes o futuras. El capital inicial será de 30 millones de pesos y estará integrado en partes iguales por Arcor y Danone.

La constitución de la sociedad fue interpretada en el mercado como una señal de continuidad de la estrategia de expansión que ambas compañías iniciaron con la adquisición de Mastellone. También llamó la atención el nombre elegido para la nueva firma, que coincide con la marca más reconocida del negocio lácteo argentino.

Nueva etapa tras la compra de Mastellone

La creación de La Serenísima S.A. se produjo luego de una de las operaciones corporativas más importantes del año dentro del sector de consumo masivo. En marzo, Arcor y Danone completaron la compra del 51% de Mastellone que permanecía en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint, tras meses de negociaciones.

La operación consolidó una relación empresarial de larga data. Ambas compañías ya eran socias en Bagley Latinoamérica desde 2005 y mantenían acuerdos comerciales vinculados a Mastellone desde la década de 1990, especialmente en los segmentos de yogures, postres y distribución.

Con este nuevo paso, los grupos empresarios avanzaron hacia una estructura más integrada, con capacidad para desarrollar inversiones y explorar nuevas oportunidades dentro de la industria alimenticia.

El desafío de la rentabilidad

La decisión también se enmarcó en un contexto complejo para la industria láctea. Aunque Mastellone registró ingresos por 1,88 billones de pesos y comercializó más de 1.400 millones de litros equivalentes de leche durante el último ejercicio, cerró el período con pérdidas superiores a los 65.000 millones de pesos.

Según el análisis del sector, las empresas enfrentan un escenario de costos productivos, logísticos y financieros elevados, mientras el consumo masivo continúa debilitado, limitando la posibilidad de trasladar aumentos a los precios finales.

A esto se suman dificultades vinculadas a la competitividad y al desempeño de las exportaciones, que crecieron en volumen, aunque sin compensar completamente la presión sobre los márgenes de rentabilidad.

Expectativas de nuevas operaciones

En el mercado, la creación de La Serenísima S.A. alimentó especulaciones sobre futuras adquisiciones de empresas lácteas, operadores logísticos u otros negocios relacionados con el consumo masivo.

Analistas del sector consideran que la búsqueda de escala y eficiencia será determinante en una industria atravesada por un proceso de concentración, donde los grupos con mayor capacidad financiera ganan terreno frente a empresas medianas o con menores recursos.

La nueva sociedad fue interpretada como una herramienta para avanzar en esa estrategia. Para los especialistas, representa una señal de que los grandes actores del sector comenzaron a posicionarse para una nueva etapa del negocio alimenticio argentino, basada en la integración de operaciones, la incorporación de activos y el aumento de escala productiva.