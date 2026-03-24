 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Arcor tendrá el 51% de Mastellone

La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa láctea

Ambas empresas poseían el 49% del paquete accionario y adquirieron el 100% de la empresa La Serenísima. La láctea cambia de dueños tras casi un siglo bajo el mando de Mastellone Hermanos.

24 de Marzo de 2026
La Serenísima.
La Serenísima. Foto: (Archivo).

Ambas empresas poseían el 49% del paquete accionario y adquirieron el 100% de la empresa La Serenísima. La láctea cambia de dueños tras casi un siglo bajo el mando de Mastellone Hermanos.

Tras casi 100 años en manos de Mastellone Hermanos, Grupo Arcor (líder en alimentos de Latinoamérica) y Danone (empresa líder global en el mercado de lácteos) adquirieron el 100% de la empresa láctea La Serenísima.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambas compañías poseían el 49% del paquete accionario, mientras que el restante permanecía bajo el control de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC.

Mediante un joint venture, Arcor y Danone indicaron que la adquisición “creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

 

En el comunicado oficial, al cual accedió esta agencia, también señalaron que se generarán nuevas oportunidades de crecimiento en la “valorización del mercado lácteo”, a través de sus once plantas productivas en la región. La Serenísima es la encargada de elaborar leches, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres, entre otros.,

“La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, sostuvo Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.

 

En el mismo sentido se expresó el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, quien manifestó que el joint venture permitirá “apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento”.

Temas:

La Serenisima Mastellone Hermanos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso