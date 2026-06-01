Video: la jugada que impidió a Patronato quedarse con los tres puntos ante Tristán Suárez

Patronato rescató un empate 1-1 frente a Tristán Suárez en el estadio Presbítero Grella, aunque el foco de la tarde terminó puesto en una jugada que pudo cambiar el resultado final del encuentro.

A falta de pocos minutos para el cierre del partido, el conjunto entrerriano había convertido el segundo gol de la tarde, pero el árbitro Matías Billone Carpio decidió invalidarlo por una presunta posición adelantada.

La acción generó una inmediata reacción de futbolistas, cuerpo técnico e hinchas de Patronato, que reclamaron la validez de la conquista y cuestionaron la determinación arbitral.

La jugada que desató la polémica

La acción ocurrió a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Alejo Miró bajó una pelota dentro del área y Joaquín Barolín anticipó a Manuel Guillén para definir ante el arquero Joaquín Bigo.

El remate terminó en la red y desató el festejo de todo el estadio, aunque rápidamente el árbitro anuló el tanto por offside.

Las protestas de los jugadores de Patronato fueron inmediatas y apuntaron directamente contra Billone Carpio, que mantuvo su decisión pese a los reclamos.

Sin VAR en la categoría, la jugada quedó rápidamente envuelta en polémica y generó discusión entre hinchas y protagonistas una vez finalizado el partido.

"Patronato" Porque le robaron el segundo gol ante Tristán Suárez. pic.twitter.com/0shBUl0Ury — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 31, 2026

Patronato había reaccionado tras empezar abajo

Antes de la controversia, el encuentro ya había tenido intensidad y momentos importantes para ambos equipos.

Tristán Suárez abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo después de una desatención defensiva del conjunto entrerriano. Nicolás del Priore lanzó un pelotazo largo y Maximiliano Álvarez definió mano a mano para el 1-0 visitante.

La igualdad llegó después de una acción dentro del área visitante, cuando Del Priore impactó con una chilena sobre Juan Salas y el árbitro sancionó penal para Patronato.

Renzo Reynaga se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 parcial en el Grella.

Un empate con sabor amargo en Paraná

Más allá del punto conseguido, en Patronato quedó la sensación de haber estado muy cerca de una victoria importante ante uno de los protagonistas de la zona.

El empate dejó además a Tristán Suárez sin la posibilidad de alcanzar la cima del campeonato, lugar que continúan compartiendo Atlanta y Gimnasia de Jujuy.

Tras el encuentro, la discusión principal pasó por la acción anulada en el complemento, una jugada que seguramente seguirá generando debate durante los próximos días entre hinchas y protagonistas.