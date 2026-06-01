Lionel Messi llegó a Kansas y se sumó a la concentración de la Selección Argentina

Lionel Messi ya está en Kansas y la Selección Argentina puso oficialmente en marcha su preparación para el Mundial 2026. El capitán albiceleste arribó este domingo por la noche a Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul y se incorporó a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La llegada del rosarino marcó uno de los momentos más esperados por los hinchas argentinos en la previa de una nueva Copa del Mundo, donde la Albiceleste buscará conquistar la cuarta estrella de su historia.

El plantel nacional comenzará este lunes los entrenamientos en territorio estadounidense y tendrá sus primeros amistosos preparatorios antes del debut ante Argelia, previsto para el martes 16 de junio.

Messi se sumó al plantel en Kansas

Lionel Messi llegó a Kansas en un vuelo privado procedente de Miami, ciudad donde actualmente juega para Inter Miami en la MLS.

El capitán arribó acompañado por Rodrigo De Paul y rápidamente se sumó al resto de la delegación argentina, que ya se encontraba instalada en el complejo donde hará base durante el Mundial.

La Selección Argentina se hospedará en el hotel Origin y entrenará en el Sporting KC Training Centre, perteneciente al Sporting Kansas City.

Entre los futbolistas que ya están concentrados aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, entre otros.

El vuelo que trasladó a gran parte de la delegación desde Buenos Aires a Estados Unidos tuvo además un detalle simbólico: el número AR1978, en referencia al primer título mundial obtenido por Argentina.

Messi.

La agenda de la Selección antes del Mundial

Los entrenamientos comenzarán este lunes por la mañana y servirán para empezar a ajustar detalles de cara al debut mundialista.

Antes del arranque oficial de la competencia, el equipo de Lionel Scaloni disputará dos amistosos preparatorios.

El primero será el sábado frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 de junio ante Islandia en Auburn, Alabama.

Después de esos compromisos, la Selección regresará nuevamente a Kansas para continuar con la preparación definitiva antes del estreno frente a Argelia.

El cuerpo técnico eligió esa ciudad como centro de operaciones durante gran parte del certamen, aunque el equipo también viajará a Texas para otros encuentros de la fase de grupos.

El desafío de Messi en su sexto Mundial

Para Lionel Messi, el torneo que comenzará en Estados Unidos, México y Canadá representará su sexta participación en una Copa del Mundo.

El capitán argentino llegará nuevamente como máxima referencia futbolística y emocional de un plantel que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

La expectativa alrededor de la presencia del rosarino volvió a quedar reflejada en la llegada del equipo a Kansas, donde cientos de hinchas siguieron de cerca los movimientos de la delegación.

Con el plantel prácticamente completo y los entrenamientos a punto de comenzar, la Selección Argentina ya puso en marcha una nueva ilusión mundialista con Lionel Messi como principal bandera.